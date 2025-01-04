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Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran iki şirket (3 Ocak)

Borsa İstanbul'da dün (3 Ocak) 2 şirket sermaye artırımına ilişkin SPK başvurularını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler

04 Ocak 2025 | 23:57
Son Güncellenme: 05 Ocak 2025 | 00:28
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran iki şirket (3 Ocak)

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / Yüzde 150 Bedelsiz

Şirket cuma günü (3 Ocak) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına (Yüzde 150) ilişkin SPK başvurusunu bildirdi. KAP açıklaması şöyle:
II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 280.000.000,00 TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 56.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 336.000.000 TL artırılarak 224.000.000 TL'den 560.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.01.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. (SEYKM) / Tahsisli sermaye artırımı

Şirket Cuma günü tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi. Açıklama şöyle: Şirketimiz yönetim kurulunun 12.12.2024 tarih ve 478 sayılı kararı gereğince Şirketimizin planladığı yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 200.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı payların Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Namık Kemal GÖKALP'e tahsisli olarak ihraç edilmesi kapsamında söz konusu Şirket paylarının ihracı için hazırlanan İhraç Belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.01.2025 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.

 

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