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BIST DESTEKLERİNE YAKIN
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 31.25 ile Deva Holding ve yüzde 30.01 ile Selçuk Ecza Deposu olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.46 ve yüzde 3.64 ile Petkim ve Arçelik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.31 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 3.74 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.97 yükselişle 99,768 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,346 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.35 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 55.63 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.07 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 99,360 ve 98,952 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 100,494 ve 101,221 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.87 baz puan azalarak yüzde 55.36 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.46 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.63 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.28-5.20
Satım aralığı: 5.70-5.85
Yabancı Payı (%) : 58.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.34 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
15.52 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.84 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.30-13.70
Satım aralığı: 15.50-15.90
Yabancı Payı (%) : 57.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.07 puan azaldı.
ASELSAN
ALICILAR GÜÇLÜ
26.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 28.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.25-25.50
Satım aralığı: 30.50-32.75
Yabancı Payı (%) : 31.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
ATAKTA
56.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 56.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 49.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 49.50-47.25
Satım aralığı: 69.50-72.00
Yabancı Payı (%) : 62.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
7.82-8.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.91 seviyesinin altında kapanışlarda 7.70 seviyesine gerileyebilir. 8.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.70-7.55
Satım aralığı: 8.00-8.50
Yabancı Payı (%) : 40.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.60-14.30
Satım aralığı: 15.00-15.30
Yabancı Payı (%) : 74.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
KOZA ALTIN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
72.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 76.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 74.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 72.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 72.50-66.00
Satım aralığı: 76.50-81.50
Yabancı Payı (%) : 50.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.87 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.70 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.80 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.80-10.40
Satım aralığı: 13.70-14.30
Yabancı Payı (%) : 48.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.47 puan azaldı.
PETKİM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.66 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.10-2.90
Satım aralığı: 3.66-3.70
Yabancı Payı (%) : 17.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
8.02 – 8.37 aralığında hareket eden hisse 8.13 seviyesinin altında kapanışlarda 7.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.75
Satım aralığı: 8.25-8.30
Yabancı Payı (%) : 63.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
16.81-17.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.05 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesine gerileyebilir. 18.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.20-15.20
Satım aralığı: 18.00-18.20
Yabancı Payı (%) : 55.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.35 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.50-12.00
Satım aralığı: 13.50-13.90
Yabancı Payı (%) : 37.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.95 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
19.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.26 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.60-18.80
Satım aralığı: 21.30-21.80
Yabancı Payı (%) : 58.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.75 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
13.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.57 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.20-12.60
Satım aralığı: 13.40-13.80
Yabancı Payı (%) : 81.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
85.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 79.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 81.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 79.00-74.50
Satım aralığı: 85.50-87.50
Yabancı Payı (%) : 56.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-9.75
Satım aralığı: 10.60-11.40
Yabancı Payı (%) : 28.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ALICILAR GÜÇLÜ
6.9 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.15-6.85
Satım aralığı: 7.75-7.90
Yabancı Payı (%) : 54.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.
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