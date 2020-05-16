Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.

BIST DESTEKLERİNE YAKIN

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 31.25 ile Deva Holding ve yüzde 30.01 ile Selçuk Ecza Deposu olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.46 ve yüzde 3.64 ile Petkim ve Arçelik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.31 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 3.74 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.97 yükselişle 99,768 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,346 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.35 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 55.63 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.07 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 99,360 ve 98,952 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 100,494 ve 101,221 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.87 baz puan azalarak yüzde 55.36 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.46 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.63 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.28-5.20

Satım aralığı: 5.70-5.85

Yabancı Payı (%) : 58.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.34 puan azaldı.

ARÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

15.52 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.84 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-13.70

Satım aralığı: 15.50-15.90

Yabancı Payı (%) : 57.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.07 puan azaldı.

ASELSAN

ALICILAR GÜÇLÜ

26.6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 28.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 27.25-25.50

Satım aralığı: 30.50-32.75

Yabancı Payı (%) : 31.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

ATAKTA

56.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 56.5 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 49.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 49.50-47.25

Satım aralığı: 69.50-72.00

Yabancı Payı (%) : 62.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

7.82-8.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.91 seviyesinin altında kapanışlarda 7.70 seviyesine gerileyebilir. 8.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.70-7.55

Satım aralığı: 8.00-8.50

Yabancı Payı (%) : 40.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.60-14.30

Satım aralığı: 15.00-15.30

Yabancı Payı (%) : 74.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

KOZA ALTIN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

72.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 76.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 74.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 72.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.50-66.00

Satım aralığı: 76.50-81.50

Yabancı Payı (%) : 50.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.87 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 11.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13.70 seviyesindeki dirence yönelebilir. 12.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.80 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.80-10.40

Satım aralığı: 13.70-14.30

Yabancı Payı (%) : 48.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.47 puan azaldı.

PETKİM

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.66 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.10-2.90

Satım aralığı: 3.66-3.70

Yabancı Payı (%) : 17.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

İZLENMELİ

8.02 – 8.37 aralığında hareket eden hisse 8.13 seviyesinin altında kapanışlarda 7.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.95-7.75

Satım aralığı: 8.25-8.30

Yabancı Payı (%) : 63.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DİRENÇTE ZORLANDI

16.81-17.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.05 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesine gerileyebilir. 18.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.20-15.20

Satım aralığı: 18.00-18.20

Yabancı Payı (%) : 55.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.35 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-12.00

Satım aralığı: 13.50-13.90

Yabancı Payı (%) : 37.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.95 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

19.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.26 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.60-18.80

Satım aralığı: 21.30-21.80

Yabancı Payı (%) : 58.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.75 puan azaldı.

TURKCELL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.57 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.20-12.60

Satım aralığı: 13.40-13.80

Yabancı Payı (%) : 81.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

TÜPRAŞ

GÜÇ KAYBEDİYOR

85.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 79.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 81.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 79.00-74.50

Satım aralığı: 85.50-87.50

Yabancı Payı (%) : 56.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

10.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.50-9.75

Satım aralığı: 10.60-11.40

Yabancı Payı (%) : 28.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

ALICILAR GÜÇLÜ

6.9 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 7.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.15-6.85

Satım aralığı: 7.75-7.90

Yabancı Payı (%) : 54.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.