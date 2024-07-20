BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41,44381 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 31,61645 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Bilişim ve Yazılım sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,68751 yükselişle 11.139,46 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 337,17 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 88,28299 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 65,72947 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 107,69725 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 148,09726 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 11225,45 ve 11311,44 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11080,13 ve 11020,8 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,06972 baz puan artarak yüzde 38,44441 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,13160 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

174,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 167,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 169,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 171,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 167,00-163,00

Satım aralığı: 171,00-177,00

Yabancı Payı (%): 16,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

455,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 419,05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 450 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 472,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 440,00-407,50

Satım aralığı: 450,00-495,00

Yabancı Payı (%): 8,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.



CW ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 200 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 196,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 217,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 196,00-194,00

Satım aralığı: 207,00-226,00

Yabancı Payı (%): 12,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 17,77 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16,86 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16,50-15,50

Satım aralığı: 17,20-17,90

Yabancı Payı (%): 15,33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,60 puan arttı.



EGE ENDÜSTRİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13180 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12987,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.690,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12987,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.702,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.690,00-12.505,00

Satım aralığı: 13.050,00-13.180,00

Yabancı Payı (%): 10,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 11,05 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10,30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10,30-9,65

Satım aralığı: 12,90-12,80

Yabancı Payı (%): 14,88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,78 puan azaldı.



EUROPOWER ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

97,55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 91,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 95,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 98,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 91,50-81,50

Satım aralığı: 98,50-115,00

Yabancı Payı (%): 13,09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,83 puan azaldı.



FORD OTOSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

1.044,00-1.094,00 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.058,00 seviyesinin altında kapanışlarda 1.025,00 seviyesine gerileyebilir. 1.090,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.090,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.025,00-1.010,00

Satım aralığı: 1.090,00-1.105,00

Yabancı Payı (%): 38,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,78 puan azaldı.



GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

50,85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48,94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51,71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48,00-41,50

Satım aralığı: 49,25-58,00

Yabancı Payı (%): 9,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,20 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 22,42 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 21,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,70-21,70

Satım aralığı: 23,90-23,00

Yabancı Payı (%): 18,09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33,88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32,12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32,12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 31,25-29,75

Satım aralığı: 32,50-33,50

Yabancı Payı (%): 14,60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,18 puan arttı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 543 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 540,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 590,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 540,00-505,00

Satım aralığı: 590,00-610,00

Yabancı Payı (%): 36,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,45 puan arttı.



ODAS ELEKTRİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9,11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9,24 seviyesinde bulunuyor.20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 8,60-8,50

Satım aralığı: 8,80-8,80

Yabancı Payı (%): 11,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,18 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

262,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 300,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 283,75 seviyesinin altına kayması halinde ise 262,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 262,50-246,00

Satım aralığı: 300,00-302 ,50

Yabancı Payı (%): 47,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,34 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

53,2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47,62 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 51 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50,00-46,75

Satım aralığı: 52,00-54,50

Yabancı Payı (%): 18,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

188,7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 173,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 176,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 182,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 173,00-151,00

Satım aralığı: 182,00-201,00

Yabancı Payı (%): 12,17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,80 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5,71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 5,50-5,38

Satım aralığı: 5,65-5,70

Yabancı Payı (%): 8,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.