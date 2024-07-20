Avrupa'daki en büyük teslimat Türkiye'ye: Ağustos'ta görücüye çıkacaklar

Şirketin açıklamasına göre Dalian Limanı’ndan yola çıkan ve Avrupa’daki en yüksek hacimli JAECOO 7 siparişi olan teslimatın ardından marka, ağustos ayı başında İstanbul’da ürün tanıtımı yapmaya hazırlanıyor. İşte açıklamada yer alan detaylar

1 TÜRKİYE'DEKİ İLK MODELİ OLACAK JAECOO 7 markanın Türkiye’deki ilk kentsel off-road SUV modeli olacak.

2 TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPTI JAECOO, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yaptı. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler temmuz ayının ikinci yarısında Türkiye'ye giriş yapıyor.

3 TANITIM AĞUSTOS'TA Avrupa’nın en yüksek hacimli teslimatıyla yeni araçların showroom’larda yerini alması ile beraber JAECOO, ağustos ayı başında İstanbul’da yeni JAECOO 7 modeli için ürün tanıtımı gerçekleştirecek. Böylece JAECOO, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış olacak.

4 ÖZELLİKLERİ Markanın açıklamasına göre Off-Road ve teknolojiye odaklanan JAECOO 7, markanın “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine dayanıyor ve JAECOO tarafından geliştirilen ARDIS-Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile donatıldı. Şirket bu sistemin kum ve çamur da dâhil olmak üzere araca 7 ana sürüş senaryosunda hareket kabiliyeti kazandırdığını söylüyor.

5 4 Kokpit teknolojisi Model, Qualcomm Snapdragon 8155 çip, W-HUD, 14,8 inç sky screen ekran, 540° şeffaf şasi gibi dört akıllı kokpit teknolojisiyle geliyor.

6 Yerel destek JAECOO, açıklamasında satış ve servis ağının Türkiye’nin merkez illerini ve ticari bölgelerini de kapsamasını ve tüketicilere kapsamlı hizmet sunulmasını sağlayaçağını söylüyor.