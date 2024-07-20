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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (15-19 Temmuz)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı. İşte borsada haftanın enleri

20 Temmuz 2024 | 12:29
Son Güncellenme: 20 Temmuz 2024 | 12:31
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (15-19 Temmuz)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.252,11 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,01 değer kazanarak 12.758,97 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,04 artışla 10.596,15 puan, Sanayi Endeksi 0,52 kazançla 14.814,83 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,47 değer kazancıyla 14.237,31 puan oldu.

1 BU HAFTA EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

BU HAFTA EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,78 ile 1000 Yatırımlar Holding oldu. 1000 Yatırımlar Holding’i, yüzde 9,81 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,61 ile de Eczacıbaşı İlaç izledi.

2 BU HAFTA EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

BU HAFTA EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,66 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 7,95 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve yüzde 7,52 ile Koza Anadolu Metal Madencilik olarak sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 571 milyar 84 milyon lirayla Koç Holding, 551 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 438 milyar 249 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.

4 ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ

ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybederek 16 bin 720 liraya geriledi.Doların satış fiyatı yüzde 0,05 azalışla 33,0580 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,05 düşüşle 36,0230 lira oldu. Geçen hafta 42,9240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,35 azalarak 42,7720 liraya düştü. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 yükselişle 37,1770 liradan alıcı buldu.
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