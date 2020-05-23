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ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.94 ile Brisa ve yüzde 14.59 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.15 ve yüzde 6.08 ile Alkim Kimya ve Deva Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 3.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu.

Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.86 yükselişle 103,024 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,177 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.57 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 64.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.34 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 136.23 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 102,256 ve 101,489 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 103,549 ve 104,075 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.86 baz puan azalarak yüzde 53.51 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.86 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

İZLENMELİ

5.46 – 5.55 aralığında hareket eden hisse 5.52 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.35-5.25

Satım aralığı: 5.65-5.73

Yabancı Payı (%) : 56.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.36 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 14.89 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-14.80

Satım aralığı: 16.00-16.30

Yabancı Payı (%) : 53.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.83 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

ATAKTA

63.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 63.2 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 54.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 54.50-52.50

Satım aralığı: 68.50-71.50

Yabancı Payı (%) : 63.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.87 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.87-1.63

Satım aralığı: 1.93-2.16

Yabancı Payı (%) : 38.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

ALICILAR GÜÇLÜ

1.26 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.48 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.36 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.26 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.26-1.21

Satım aralığı: 1.41-1.45

Yabancı Payı (%) : 33.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

7.96 – 8.18 aralığında hareket eden hisse 8.06 seviyesinin altında kapanışlarda 7.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-7.85

Satım aralığı: 8.05-8.20

Yabancı Payı (%) : 40.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.54 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.28-7.08

Satım aralığı: 7.95-8.00

Yabancı Payı (%) : 58.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.21 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.74 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.74-4.70

Satım aralığı: 4.86-4.95

Yabancı Payı (%) : 45.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇTE ZORLANDI

2.42-2.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.46 seviyesinin altında kapanışlarda 2.36 seviyesine gerileyebilir. 2.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.56 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.36-2.14

Satım aralığı: 2.56-2.70

Yabancı Payı (%) : 13.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.40

Satım aralığı: 15.40-15.70

Yabancı Payı (%) : 74.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

PEGASUS

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 52.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 53.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 57.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 49.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.50-44.00

Satım aralığı: 57.00-63.00

Yabancı Payı (%) : 10.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.51 puan azaldı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.44-3.34

Satım aralığı: 3.54-3.68

Yabancı Payı (%) : 17.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

8.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.10-7.75

Satım aralığı: 8.60-8.80

Yabancı Payı (%) : 63.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

SODA SANAYİİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.66 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.65 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.65-5.38

Satım aralığı: 6.30-6.35

Yabancı Payı (%) : 27.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.81 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.78 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.78-4.50

Satım aralığı: 5.40-5.48

Yabancı Payı (%) : 22.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

T. HALK BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.47 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.15-5.10

Satım aralığı: 5.28-5.35

Yabancı Payı (%) : 11.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -23.63 puan azaldı.

TRAKYA CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 3.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 3.31 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.18 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.18-3.04

Satım aralığı: 3.50-3.54

Yabancı Payı (%) : 29.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.