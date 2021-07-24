ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.00 ile Sasa Polyester ve yüzde 12.81 ile Borusan Yat. Paz. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.23 ve yüzde 4.28 ile TAV Havalimanları ve Garanti BBVA hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.29 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 3.06 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.94 azalışla 1,352 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.43 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 38.61 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.65 seviyesinde olduğu görülüyor.
CCI göstergesinin -112.47 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,357 ve 1,362 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,347 ve 1,343 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.3 baz puan azalarak yüzde 42.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.57 seviyesinde bulunuyor.
ALKIM KİMYA
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.60-14.50
Satım aralığı: 15.20-15.60
Yabancı Payı (%) : 13.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.
ÇEMAŞ DÖKÜM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.11 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.11-1.09
Satım aralığı: 1.18-1.23
Yabancı Payı (%) : 0.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
17.74-18.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.92 seviyesinin altında kapanışlarda 16.95 seviyesine gerileyebilir. 17.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.80-17.20
Satım aralığı: 18.00-18.70
Yabancı Payı (%) : 35.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
FORD OTOSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
168.2-177.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 169.9 seviyesinin altında kapanışlarda 163.00 seviyesine gerileyebilir. Bu seviyelerde tutunabilirse 174.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 163.00-159.00
Satım aralığı: 174.00-186.00
Yabancı Payı (%) : 68.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.8.66 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.75-7.35
Satım aralığı: 8.60-8.70
Yabancı Payı (%) : 54.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.
HEKTAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.40-6.90
Satım aralığı: 7.75-8.55
Yabancı Payı (%) : 6.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
KARTONSAN
İZLENMELİ
48.4 – 52 aralığında hareket eden hisse 50.7 seviyesinin altında kapanışlarda 48.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 52.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 48.75-47.00
Satım aralığı: 52.00-56.00
Yabancı Payı (%) : 1.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 32.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 34.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 33.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 33.00-32.25
Satım aralığı: 34.00-34.25
Yabancı Payı (%) : 37.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
ODAŞ ELEKTRİK
DİRENÇTE ZORLANDI
1.81-1.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.85 seviyesinin altında kapanışlarda 1.82 seviyesine gerileyebilir. Bu seviyelerde destek bulabilirse 1.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.82-1.64
Satım aralığı: 1.88-2.11
Yabancı Payı (%) : 2.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.
OYAK ÇİMENTO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.18-6.00
Satım aralığı: 6.75-7.05
Yabancı Payı (%) : 1.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
70.35-73.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 70.55 seviyesinin altında kapanışlarda 67.50 seviyesine gerileyebilir. 70.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 75.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 67.50-67.00
Satım aralığı: 75.00-78.50
Yabancı Payı (%) : 29.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.30 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.25-4.80
Satım aralığı: 5.35-5.90
Yabancı Payı (%) : 23.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.85-8.70
Satım aralığı: 9.10-9.20
Yabancı Payı (%) : 56.57 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
SASA POLYESTER
YÜKSELİŞTE
29.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 32.75 seviyesine yönelebilir. 29.9 seviyesinin altına sarkmalarda ise 28.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.25-27.50
Satım aralığı: 32.75-33.75
Yabancı Payı (%) : 4.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.30-19.90
Satım aralığı: 25.25-27.00
Yabancı Payı (%) : 50.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
14.21-14.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.33 seviyesinin altında kapanışlarda 14.00 seviyesine gerileyebilir. 14.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.00-13.90
Satım aralığı: 14.80-15.20
Yabancı Payı (%) : 21.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
95.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 92.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 93.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 92.00-91.50
Satım aralığı: 96.50-98.50
Yabancı Payı (%) : 35.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.
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