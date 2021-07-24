ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.00 ile Sasa Polyester ve yüzde 12.81 ile Borusan Yat. Paz. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 5.23 ve yüzde 4.28 ile TAV Havalimanları ve Garanti BBVA hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.29 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 3.06 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.94 azalışla 1,352 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 159 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.43 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 38.61 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.65 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -112.47 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,357 ve 1,362 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,347 ve 1,343 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.3 baz puan azalarak yüzde 42.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.57 seviyesinde bulunuyor.

ALKIM KİMYA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.60-14.50

Satım aralığı: 15.20-15.60

Yabancı Payı (%) : 13.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

ÇEMAŞ DÖKÜM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.11 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.11-1.09

Satım aralığı: 1.18-1.23

Yabancı Payı (%) : 0.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

17.74-18.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.92 seviyesinin altında kapanışlarda 16.95 seviyesine gerileyebilir. 17.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.80-17.20

Satım aralığı: 18.00-18.70

Yabancı Payı (%) : 35.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

FORD OTOSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

168.2-177.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 169.9 seviyesinin altında kapanışlarda 163.00 seviyesine gerileyebilir. Bu seviyelerde tutunabilirse 174.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 163.00-159.00

Satım aralığı: 174.00-186.00

Yabancı Payı (%) : 68.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.8.66 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.35

Satım aralığı: 8.60-8.70

Yabancı Payı (%) : 54.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

HEKTAŞ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 7.2 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.40-6.90

Satım aralığı: 7.75-8.55

Yabancı Payı (%) : 6.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

KARTONSAN

İZLENMELİ

48.4 – 52 aralığında hareket eden hisse 50.7 seviyesinin altında kapanışlarda 48.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 52.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 48.75-47.00

Satım aralığı: 52.00-56.00

Yabancı Payı (%) : 1.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 32.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 34.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 33.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 33.00-32.25

Satım aralığı: 34.00-34.25

Yabancı Payı (%) : 37.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇTE ZORLANDI

1.81-1.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.85 seviyesinin altında kapanışlarda 1.82 seviyesine gerileyebilir. Bu seviyelerde destek bulabilirse 1.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.82-1.64

Satım aralığı: 1.88-2.11

Yabancı Payı (%) : 2.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.18-6.00

Satım aralığı: 6.75-7.05

Yabancı Payı (%) : 1.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

PEGASUS

DİRENÇTE ZORLANDI

70.35-73.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 70.55 seviyesinin altında kapanışlarda 67.50 seviyesine gerileyebilir. 70.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 75.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 67.50-67.00

Satım aralığı: 75.00-78.50

Yabancı Payı (%) : 29.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.30 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.25-4.80

Satım aralığı: 5.35-5.90

Yabancı Payı (%) : 23.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.85-8.70

Satım aralığı: 9.10-9.20

Yabancı Payı (%) : 56.57 Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

SASA POLYESTER

YÜKSELİŞTE

29.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 32.75 seviyesine yönelebilir. 29.9 seviyesinin altına sarkmalarda ise 28.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.25-27.50

Satım aralığı: 32.75-33.75

Yabancı Payı (%) : 4.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.30-19.90

Satım aralığı: 25.25-27.00

Yabancı Payı (%) : 50.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

14.21-14.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.33 seviyesinin altında kapanışlarda 14.00 seviyesine gerileyebilir. 14.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.00-13.90

Satım aralığı: 14.80-15.20

Yabancı Payı (%) : 21.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

95.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 92.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 93.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 92.00-91.50

Satım aralığı: 96.50-98.50

Yabancı Payı (%) : 35.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.