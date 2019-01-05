BIST 100 hisselerinin teknik analizi (6.1.2019)
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BORSA YENİ YILA DÜŞÜK PERFORMANSLA BAŞLADI
Borsa yeni yıla düşerek başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi yılın ilk işlem gününü yüzde 2,64 değer kaybı ile 88,865 seviyesinden kapattı. Endeksin haftalık bazda değer kaybı ise yüzde 1,77 oranında oldu. Değer kaybı ağırlıklı olarak Verusa Holding, Gübre Fabrikaları ve MLP Sağlık hisselerinde gerçekleşti.
Sektörel bazda ise Finansal Kiralama Faktöring sektörü son haftayı yüzde 6,24 değer kaybı ile kapatırken Metal Ana Sanayi sektörü haftayı yüzde 1,84 oranında artıda kapattı. Endeksin geçtiğimiz hafta ki ortalama işlem hacmi 4,6 milyar TL oldu. BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareketine devam ederken teknik göstergelerden CCI alım sinyali veriyor.
Endeksteki geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 87 ve 85 bin destek seviyeleri takip edilecekken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 90 ve 92 bin direnç seviyeleri takip edilecek.
İçerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandında bulunan BIST 100 endeksinin dolar bazındaki fiyatı ise 16,273 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı yükselmeye devam ederek yüzde 65,26 seviyesine ulaşırken 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 19,71 seviyesinde bulunuyor. Endeksteki düşüşe rağmen yabancı payının yükselişe geçmesi olumlu olarak değerlendirilebilir.
ASELSAN
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.24.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.20-21.60
Satım aralığı: 24.10-25.50
Yabancı Payı (%) : 31.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.03 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 0.91 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.91-0.90
Satım aralığı: 1.06-1.11
Yabancı Payı (%) : 29.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.52 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.35-1.35
Satım aralığı: 1.52-1.61
Yabancı Payı (%) : 60.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.
ENERJİSA ENERJİ
DİRENÇTE ZORLANDI
4.88-5.10 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.94 seviyesinin altında kapanışlarda 4.80 seviyesine gerileyebilir. 5.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.13 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.80-4.62
Satım aralığı: 5.13-5.18
Yabancı Payı (%) : 37.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.
FORD OTOSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
52.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 48.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.50-46.25
Satım aralığı: 50.00-53.00
Yabancı Payı (%) : 76.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
KARDEMİR (D)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.08-1.87
Satım aralığı: 2.21-2.54
Yabancı Payı (%) : 20.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 49.68 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 50.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 55.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.00-49.75
Satım aralığı: 55.50-58.00
Yabancı Payı (%) : 56.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.85-6.78
Satım aralığı: 7.45-7.55
Yabancı Payı (%) : 55.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.27 puan azaldı.
PEGASUS
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 23.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 20.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.50-19.60
Satım aralığı: 22.80-22.90
Yabancı Payı (%) : 26.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
PETKİM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.86 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.74-4.68
Satım aralığı: 5.05-5.10
Yabancı Payı (%) : 43.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.13 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.35 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.13 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.13-7.13
Satım aralığı: 7.70-7.95
Yabancı Payı (%) : 52.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.72 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.53 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.72-4.36
Satım aralığı: 5.53-5.63
Yabancı Payı (%) : 44.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.96 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.07 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.60 seviyesindeki desteğine yaklaştı. 6.81 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.60-6.45
Satım aralığı: 6.93-6.98
Yabancı Payı (%) : 57.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 20.72 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.92 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.20-18.70
Satım aralığı: 21.00-21.30
Yabancı Payı (%) : 73.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 118.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 110.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 110.00-110.00
Satım aralığı: 119.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 79.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.20-11.60
Satım aralığı: 16.40-17.10
Yabancı Payı (%) : 59.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
1.52-1.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.58 seviyesinin altında kapanışlarda 1.56 seviyesine gerileyebilir. 1.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.67 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.56-1.53
Satım aralığı: 1.59-1.63
Yabancı Payı (%) : 31.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
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