Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 56.54 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 29.32 milyar TL ile Pegasus takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.2 azalışla 10,825 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 102.60 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 60.78 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.22 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10,917 ve 11,010 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10,778 ve 10,731 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.98 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DİRENÇTE ZORLANDI

16.54-17.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.6 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesine gerileyebilir. 17.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.90-15.10

Satım aralığı: 17.60-17.40

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.020 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 20.24 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 17.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.60-17.30

Satım aralığı: 19.70-20.90

Endeks Ağırlığı (%): 1.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



İZLENMELİ

27.16 - 27.96 aralığında hareket eden hisse 27.62 seviyesinin altında kapanışlarda 27.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 29.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-26.25

Satım aralığı: 27.75-28.25

Endeks Ağırlığı (%): 2.91

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.055 puan arttı.





GARANTİ BANKASI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 149.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 140.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 144.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 140.00-133.00

Satım aralığı: 147.00-156.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

183.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 172.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 177.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 172.00-162.00

Satım aralığı: 181.00-193.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.059 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 25.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.10-19.60

Satım aralığı: 24.00-25.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇTE ZORLANDI

27.68-28.82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.72 seviyesinin altında kapanışlarda 27.00 seviyesine gerileyebilir. 28.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-25.25

Satım aralığı: 28.25-30.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



KUYAS YATIRIM



DESTEK ARAYIŞINDA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 54.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 59.85 seviyesindeki dirence yönelebilir. 59.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 54.00-51.50

Satım aralığı: 57.00-60.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.065 puan arttı.



MAVİ GİYİM



GÜÇ KAYBEDİYOR

41.88 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 38.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 39.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38.50-37.75

Satım aralığı: 41.50-42.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 500 seviyesinin altındaki kapanışlarda 422.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 525.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 422.50-355.00

Satım aralığı: 500.00-525.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.082 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



İZLENMELİ

23.68 - 24.78 aralığında hareket eden hisse 23.94 seviyesinin altında kapanışlarda 22.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 25.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.90-23.00

Satım aralığı: 23.90-24.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



PEGASUS



GÜÇ KAYBEDİYOR

274.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 229.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 252.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 229.00-209.00

Satım aralığı: 255.00-257.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.037 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 40.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 39.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 41.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.00-35.75

Satım aralığı: 41.25-41.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 38.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 35.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 37.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.25-35.00

Satım aralığı: 37.50-39.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.





TÜRK HAVA YOLLARI



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 309.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 326 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 342.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 300.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 300.00-285.00

Satım aralığı: 342.50-340.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.96

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.309 puan arttı.



TÜPRAŞ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 165.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 154.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 160 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 154.00-150.00

Satım aralığı: 164.00-175.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.043 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 27.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 26.00-25.50

Satım aralığı: 28.50-29.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.