BIST 100 hisselerinin teknik analizi (7.7.2019)
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ENDEKSTE 100 BİN SEVİYESİ TAKİP EDİLMELİ
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.42 ile Gersan Elektrik ve yüzde 16.47 ile Vakıflar Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16.44 ve yüzde -11.91 ile Tukaş ve İpek Doğal Enerji hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.70 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.37 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.26 yükselişle 99,635 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,813 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.23 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 70.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 105.72 seviyesinde. CCI göstergesinin 133.46 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 99,115 ve 98,596 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 100,301 ve 100,967 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.15 baz puan artarak yüzde 65.28 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.17 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
20.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 19.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.70-17.50
Satım aralığı: 20.00-20.70
Yabancı Payı (%) : 71.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
1.14 – 1.21 aralığında hareket eden hisse 1.16 seviyesinin altında kapanışlarda 1.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.12-1.07
Satım aralığı: 1.20-1.22
Yabancı Payı (%) : 39.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.23 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.16 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.16-1.15
Satım aralığı: 1.23-1.25
Yabancı Payı (%) : 54.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.07 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.08 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.58 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.08-6.68
Satım aralığı: 7.85-8.00
Yabancı Payı (%) : 47.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
FORD OTOSAN
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 63.55 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 56.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 64.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 56.50-55.00
Satım aralığı: 61.00-64.00
Yabancı Payı (%) : 74.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
YÜKSELİŞ SEYRİNDE.
5.73 seviyesindeki desteğinin üzerinde kaldığı sürece 7.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 6.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.73 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.38
Satım aralığı: 7.20-7.40
Yabancı Payı (%) : 59.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 6.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.58 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.58-4.70
Satım aralığı: 7.28-7.70
Yabancı Payı (%) : 51.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.42 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 43.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 51.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 41.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 41.00-34.50
Satım aralığı: 51.00-55.00
Yabancı Payı (%) : 52.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.95 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.01-4.17 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.01 seviyesinin altında kapanışlarda 3.88 seviyesine gerileyebilir. 4.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.88-3.74
Satım aralığı: 4.10-4.26
Yabancı Payı (%) : 26.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.11 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-7.75
Satım aralığı: 9.60-9.80
Yabancı Payı (%) : 71.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
SODA SANAYİİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.59 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.13-6.10
Satım aralığı: 6.70-7.03
Yabancı Payı (%) : 45.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.55 puan azaldı.
T.S.K.B.
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE.
0.74 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 0.87 seviyesindeki dirence yönelebilir. 0.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.74 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.74-0.72
Satım aralığı: 0.87-0.89
Yabancı Payı (%) : 31.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 24.88 seviyesinin altındaki kapanışlar, 21.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 24.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.50-18.60
Satım aralığı: 27.25-28.50
Yabancı Payı (%) : 75.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-12.10
Satım aralığı: 13.10-13.40
Yabancı Payı (%) : 87.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
YUKARI HAREKETİ TAKİP EDİLMELİ
12.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.18 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.90-12.80
Satım aralığı: 13.50-13.50
Yabancı Payı (%) : 46.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.99 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
HACİMLİ ÇIKIYOR
4.88 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 4.88 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 5.40 seviyesini test edebilir. 4.88 seviyesinin altına kayması halinde 4.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.08-3.88
Satım aralığı: 5.40-5.68
Yabancı Payı (%) : 69.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.99 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
ARTAN İŞLEM HACMİNİN ETKİSİ İLE YÜKSELİŞ SEYRİNDE.
2.35 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.86 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.35 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.35-2.13
Satım aralığı: 2.86-2.92
Yabancı Payı (%) : 47.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.
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