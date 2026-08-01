Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul'da bu bölgelerde denize girmek yasaklandı

İstanbul'da olumsuz deniz koşulları nedeniyle bazı bölgelerde denize girilmesi yasaklandı. Karar kapsamında belirlenen sahillerde hafta sonu denize girişe izin verilmeyecek.

Hangi bölgelerde denize girmek yasaklandı?

İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, yüksek dalga nedeniyle yarın ile 2 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle yarın ve 2 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını belirtti.