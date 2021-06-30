Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kaybederek günü 1.356,34 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,45 ile iletişim oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.
23 HİSSE PRİM YAPTI, 72’Sİ GERİLDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,09 puan ve yüzde 1,35 düşüşle 1.462,91 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23’ü prim yaptı, 72’si geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok işlem görenler
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklemesine karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gerçekleştireceği toplantı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ve ABD’de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 seviyesinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.446.428.261
|Türk Hava Yolları
|972.907.543
|Ereğli Demir Çelik
|526.474.576
|SASA Polyester
|502.973.862
|Koza Altın
|474.794.077
|Akbank
|470.448.282
|Yapı ve Kredi Bankası
|465.117.478
|Emlak Konut GMYO
|391.958.720
|Tüpraş
|391.685.300
|Halkbank
|359.287.679
|Kardemir (D)
|346.474.433
|Şişe Cam
|316.613.248
|Arçelik
|315.928.192
|Ford Otosan
|309.803.352
|Turkcell
|307.724.609
|ASELSAN
|240.712.504
|Petkim
|237.152.331
|Sabancı Holding
|232.346.865
|Koç Holding
|226.298.894
|Bim Mağazalar
|224.903.137
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|77,70
|74,00
|5,00
|Doğuş Otomotiv
|25,36
|24,52
|3,43
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,54
|3,39
|Yataş
|13,00
|12,67
|2,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|13,94
|1,79
|MLP Sağlık
|22,16
|21,78
|1,74
|Mavi Giyim
|56,35
|55,45
|1,62
|Pegasus
|72,05
|71,00
|1,48
|Kervan Gıda
|14,18
|13,99
|1,36
|Arçelik
|29,80
|29,44
|1,22
|Otokar
|278,00
|275,00
|1,09
|Migros Ticaret
|32,50
|32,18
|0,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,80
|36,46
|0,93
|Verusa Holding
|46,54
|46,16
|0,82
|Halk GMYO
|2,48
|2,46
|0,81
|Garanti Bankası
|8,30
|8,25
|0,61
|Konya Çimento
|806,20
|801,90
|0,54
|İş GMYO
|1,88
|1,87
|0,53
|Enerjisa Enerji
|10,35
|10,30
|0,49
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|11,69
|0,43
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|7,57
|7,93
|-4,54
|Akiş GMYO
|1,77
|1,85
|-4,32
|SASA Polyester
|27,18
|28,28
|-3,89
|Bera Holding
|12,01
|12,46
|-3,61
|Gübre Fabrikaları
|51,55
|53,40
|-3,46
|Aksa
|14,98
|15,50
|-3,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,90
|20,48
|-2,83
|Deva Holding
|23,92
|24,58
|-2,69
|Nuh Çimento
|40,26
|41,36
|-2,66
|Türk Telekom
|6,64
|6,82
|-2,64
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|8,43
|-2,61
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,92
|-2,60
|Koç Holding
|18,33
|18,81
|-2,55
|Petkim
|5,23
|5,36
|-2,43
|Turkcell
|16,10
|16,50
|-2,42
|Brisa
|20,18
|20,68
|-2,42
|Koza Madencilik
|14,14
|14,49
|-2,42
|Torunlar GMYO
|2,85
|2,92
|-2,40
|Oyak Çimento
|6,77
|6,92
|-2,17
|Gözde Girişim
|5,42
|5,54
|-2,17
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