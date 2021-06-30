Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kaybederek günü 1.356,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.

23 HİSSE PRİM YAPTI, 72’Sİ GERİLDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,09 puan ve yüzde 1,35 düşüşle 1.462,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23’ü prim yaptı, 72’si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair olumlu haberlerin risk iştahını desteklemesine karşın piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gerçekleştireceği toplantı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’in açıklamaları, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı ve ABD’de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.340 seviyesinin destek, 1.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.446.428.261 Türk Hava Yolları 972.907.543 Ereğli Demir Çelik 526.474.576 SASA Polyester 502.973.862 Koza Altın 474.794.077 Akbank 470.448.282 Yapı ve Kredi Bankası 465.117.478 Emlak Konut GMYO 391.958.720 Tüpraş 391.685.300 Halkbank 359.287.679 Kardemir (D) 346.474.433 Şişe Cam 316.613.248 Arçelik 315.928.192 Ford Otosan 309.803.352 Turkcell 307.724.609 ASELSAN 240.712.504 Petkim 237.152.331 Sabancı Holding 232.346.865 Koç Holding 226.298.894 Bim Mağazalar 224.903.137

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 77,70 74,00 5,00 Doğuş Otomotiv 25,36 24,52 3,43 Karsan Otomotiv 3,66 3,54 3,39 Yataş 13,00 12,67 2,60 İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 13,94 1,79 MLP Sağlık 22,16 21,78 1,74 Mavi Giyim 56,35 55,45 1,62 Pegasus 72,05 71,00 1,48 Kervan Gıda 14,18 13,99 1,36 Arçelik 29,80 29,44 1,22 Otokar 278,00 275,00 1,09 Migros Ticaret 32,50 32,18 0,99 Eczacıbaşı Yatırım 36,80 36,46 0,93 Verusa Holding 46,54 46,16 0,82 Halk GMYO 2,48 2,46 0,81 Garanti Bankası 8,30 8,25 0,61 Konya Çimento 806,20 801,90 0,54 İş GMYO 1,88 1,87 0,53 Enerjisa Enerji 10,35 10,30 0,49 Şok Marketler Ticaret 11,74 11,69 0,43

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: