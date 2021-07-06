Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,07 puan azalarak 1.382,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,08 puan ve yüzde 0,15 kazançla 1.394,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,58, en yüksek 1.399,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 1.382,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.488,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21’i prim yaptı, 70’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.545.182.666 Türk Hava Yolları 826.395.565 Ereğli Demir Çelik 520.610.191 Koza Altın 498.299.885 Yapı ve Kredi Bankası 493.985.400 Akbank 488.065.224 Kardemir (D) 476.817.080 SASA Polyester 333.446.823 Arçelik 327.577.269 Şişe Cam 293.603.076 Türkiye Sigorta 282.096.859 Petkim 264.907.736 Halkbank 261.864.498 Koç Holding 260.212.680 Tüpraş 222.542.097 İş Bankası (C) 217.804.740 Karsan Otomotiv 216.751.367 ASELSAN 181.553.034 Odaş Elektrik 179.749.929 Erbosan 175.577.277

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,93 3,79 3,69 Odaş Elektrik 1,97 1,90 3,68 Aksa Enerji 11,86 11,52 2,95 Torunlar GMYO 3,04 2,96 2,70 Türkiye Sigorta 4,85 4,74 2,32 Migros Ticaret 33,44 32,76 2,08 Türk Traktör 178,60 175,30 1,88 Şok Marketler Ticaret 11,71 11,51 1,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,86 6,77 1,33 Aksa 15,63 15,44 1,23 Galatasaray Sportif 3,77 3,73 1,07 Kervan Gıda 15,46 15,30 1,05 MLP Sağlık 23,10 22,88 0,96 Coca Cola İçecek 79,00 78,40 0,77 Netaş Telekomünikasyon 20,60 20,48 0,59 Gözde Girişim 5,57 5,54 0,54 Türk Telekom 6,61 6,58 0,46 Vestel 31,80 31,68 0,38 Tofaş Oto Fabrikası 31,46 31,38 0,25 Şişe Cam 7,76 7,75 0,13

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 30,20 31,78 -4,97 Hedef Girişim 2,96 3,11 -4,82 Fenerbahçe Futbol 36,56 37,68 -2,97 Logo Yazılım 34,80 35,76 -2,68 Albaraka Türk 1,48 1,52 -2,63 Net Holding 4,08 4,19 -2,63 Ege Endüstri 1.280,00 1.314,00 -2,59 Ege Gübre 178,00 182,20 -2,31 TAV Havalimanları 25,04 25,62 -2,26 İş Yatırım Menkul Değerler 14,29 14,62 -2,26 Ford Otosan 170,10 174,00 -2,24 Jantsa Jant Sanayi 76,35 78,10 -2,24 SASA Polyester 28,90 29,54 -2,17 Konya Çimento 900,00 919,00 -2,07 Alarko Holding 9,28 9,46 -1,90 Erbosan 141,70 144,40 -1,87 Doğuş Otomotiv 26,34 26,84 -1,86 Brisa 21,74 22,12 -1,72 Nuh Çimento 41,28 42,00 -1,71 Türk Hava Yolları 13,88 14,12 -1,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)