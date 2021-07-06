Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,07 puan azalarak 1.382,58 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 2,08 puan ve yüzde 0,15 kazançla 1.394,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,58, en yüksek 1.399,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 1.382,58 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.488,16 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21’i prim yaptı, 70’i geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.545.182.666
|Türk Hava Yolları
|826.395.565
|Ereğli Demir Çelik
|520.610.191
|Koza Altın
|498.299.885
|Yapı ve Kredi Bankası
|493.985.400
|Akbank
|488.065.224
|Kardemir (D)
|476.817.080
|SASA Polyester
|333.446.823
|Arçelik
|327.577.269
|Şişe Cam
|293.603.076
|Türkiye Sigorta
|282.096.859
|Petkim
|264.907.736
|Halkbank
|261.864.498
|Koç Holding
|260.212.680
|Tüpraş
|222.542.097
|İş Bankası (C)
|217.804.740
|Karsan Otomotiv
|216.751.367
|ASELSAN
|181.553.034
|Odaş Elektrik
|179.749.929
|Erbosan
|175.577.277
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,93
|3,79
|3,69
|Odaş Elektrik
|1,97
|1,90
|3,68
|Aksa Enerji
|11,86
|11,52
|2,95
|Torunlar GMYO
|3,04
|2,96
|2,70
|Türkiye Sigorta
|4,85
|4,74
|2,32
|Migros Ticaret
|33,44
|32,76
|2,08
|Türk Traktör
|178,60
|175,30
|1,88
|Şok Marketler Ticaret
|11,71
|11,51
|1,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,86
|6,77
|1,33
|Aksa
|15,63
|15,44
|1,23
|Galatasaray Sportif
|3,77
|3,73
|1,07
|Kervan Gıda
|15,46
|15,30
|1,05
|MLP Sağlık
|23,10
|22,88
|0,96
|Coca Cola İçecek
|79,00
|78,40
|0,77
|Netaş Telekomünikasyon
|20,60
|20,48
|0,59
|Gözde Girişim
|5,57
|5,54
|0,54
|Türk Telekom
|6,61
|6,58
|0,46
|Vestel
|31,80
|31,68
|0,38
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,46
|31,38
|0,25
|Şişe Cam
|7,76
|7,75
|0,13
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|31,78
|-4,97
|Hedef Girişim
|2,96
|3,11
|-4,82
|Fenerbahçe Futbol
|36,56
|37,68
|-2,97
|Logo Yazılım
|34,80
|35,76
|-2,68
|Albaraka Türk
|1,48
|1,52
|-2,63
|Net Holding
|4,08
|4,19
|-2,63
|Ege Endüstri
|1.280,00
|1.314,00
|-2,59
|Ege Gübre
|178,00
|182,20
|-2,31
|TAV Havalimanları
|25,04
|25,62
|-2,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,29
|14,62
|-2,26
|Ford Otosan
|170,10
|174,00
|-2,24
|Jantsa Jant Sanayi
|76,35
|78,10
|-2,24
|SASA Polyester
|28,90
|29,54
|-2,17
|Konya Çimento
|900,00
|919,00
|-2,07
|Alarko Holding
|9,28
|9,46
|-1,90
|Erbosan
|141,70
|144,40
|-1,87
|Doğuş Otomotiv
|26,34
|26,84
|-1,86
|Brisa
|21,74
|22,12
|-1,72
|Nuh Çimento
|41,28
|42,00
|-1,71
|Türk Hava Yolları
|13,88
|14,12
|-1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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