BIST 100’de bugün en çok artan, azalan 20 hisse (8 Nisan 2021): Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 1,33 puan azalarak 1.416,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,34 puan ve yüzde 0,31 kazanımla 1.422,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.415,06, en yüksek 1.430,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.416,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,45 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.451,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Doğan Holding, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BUGÜN BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 744.941.747 Kardemir (D) 657.363.556 Doğan Holding 636.281.917 Türk Hava Yolları 632.852.403 Şişe Cam 624.554.692 Fenerbahçe Futbol 599.256.738 Koza Altın 594.894.553 Ereğli Demir Çelik 580.756.639 Petkim 580.081.964 Gübre Fabrikaları 473.843.122 Vestel 426.344.995 Jantsa Jant Sanayi 331.698.436 Emlak Konut GMYO 329.282.278 Halkbank 318.696.757 Odaş Elektrik 313.498.531 Ford Otosan 292.976.837 Vakıflar Bankası 283.653.553 Turkcell 280.687.507 Sasa Polyester 269.869.726 Yapı ve Kredi Bankası 264.831.153

BUGÜN BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 6,00 5,73 4,71 MLP Sağlık 21,86 20,94 4,39 Vestel 37,00 35,48 4,28 Tat Gıda 9,76 9,38 4,05 Şok Marketler Ticaret 13,21 12,70 4,02 Migros Ticaret 38,92 37,44 3,95 Yataş 17,17 16,54 3,81 Tukaş 8,29 7,99 3,75 Doğan Holding 3,36 3,25 3,38 Anadolu Efes 21,80 21,14 3,12 Kervan Gıda 18,38 17,87 2,85 Eczacıbaşı İlaç 6,66 6,50 2,46 İndeks Bilgisayar 33,08 32,32 2,35 Selçuk Ecza Deposu 10,60 10,36 2,32 Enerjisa Enerji 12,26 12,01 2,08 Petkim 6,10 6,00 1,67 Alarko Holding 10,67 10,50 1,62 Aksa 16,95 16,72 1,38 Ereğli Demir Çelik 15,84 15,63 1,34 Gözde Girişim 7,43 7,35 1,09

BUGÜN BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 850,00 901,40 -5,70 Fenerbahçe Futbol 37,18 38,90 -4,42 Odaş Elektrik 3,56 3,69 -3,52 Pegasus 72,50 74,95 -3,27 Bera Holding 23,82 24,50 -2,78 Türk Hava Yolları 12,53 12,85 -2,49 Halk GMYO 3,37 3,45 -2,32 Parsan 32,56 33,28 -2,16 TAV Havalimanları 21,02 21,46 -2,05 Emlak Konut GMYO 1,93 1,97 -2,03 Vakıflar Bankası 3,51 3,58 -1,96 Nuh Çimento 58,00 59,10 -1,86 Aksa Enerji 12,28 12,51 -1,84 Karsan Otomotiv 3,88 3,95 -1,77 İhlas Gayrimenkul 1,12 1,14 -1,75 İş Yatırım Menkul Değerler 16,20 16,48 -1,70 Şekerbank 1,18 1,20 -1,67 Brisa 27,38 27,84 -1,65 Çimsa 20,96 21,30 -1,60 Kartonsan 65,45 66,50 -1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)