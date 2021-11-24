Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 kazançla 1.812,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile spor oldu.
Gün içinde 1.834,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.812,30 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 6,08 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,17 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.971,16 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 23’ü geriledi.
Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bulunduğunu belirterek, yarın ABD borsalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olacağını bildirdi.
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yurt dışında ise veri gündeminde Almanya’da büyümenin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.840 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.968.136.482
|Türk Hava Yolları
|3.353.964.475
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.640.750.633
|Akbank
|2.539.119.353
|Kardemir (D)
|2.491.575.236
|Şişe Cam
|2.351.419.305
|Petkim
|2.341.239.979
|Ereğli Demir Çelik
|1.812.612.944
|Tüpraş
|1.675.599.153
|SASA Polyester
|1.548.155.705
|ASELSAN
|1.547.512.266
|Koç Holding
|1.296.604.322
|İş Bankası (C)
|1.064.027.249
|Pegasus
|1.012.137.550
|Sabancı Holding
|927.291.664
|Koza Altın
|819.613.367
|Ford Otosan
|789.141.582
|Gübre Fabrikaları
|649.672.774
|Hektaş
|606.182.819
|Turkcell
|599.388.968
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|104,90
|95,40
|9,96
|SASA Polyester
|38,44
|34,96
|9,95
|Hektaş
|10,72
|9,75
|9,95
|Kartonsan
|60,35
|54,90
|9,93
|Türk İlaç Serum
|10,80
|9,84
|9,76
|ASELSAN
|21,00
|19,29
|8,86
|Ege Endüstri
|1.700,00
|1.599,80
|6,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,24
|19,14
|5,75
|Halkbank
|4,94
|4,68
|5,56
|Netaş Telekomünikasyon
|19,78
|18,75
|5,49
|Şok Marketler Ticaret
|14,60
|13,85
|5,42
|Akçansa
|17,89
|16,98
|5,36
|Sarkuysan
|18,09
|17,19
|5,24
|TAV Havalimanları
|30,50
|29,06
|4,96
|Gübre Fabrikaları
|76,50
|73,10
|4,65
|Global Yat. Holding
|2,26
|2,16
|4,63
|İş Finansal Kiralama
|3,47
|3,32
|4,52
|Deva Holding
|29,08
|27,90
|4,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,69
|16,99
|4,12
|Gözde Girişim
|8,86
|8,52
|3,99
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|159,90
|168,90
|-5,33
|Doğan Holding
|3,13
|3,24
|-3,40
|Mavi Giyim
|72,95
|74,80
|-2,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,84
|33,56
|-2,15
|Koza Madencilik
|18,93
|19,31
|-1,97
|İndeks Bilgisayar
|7,21
|7,33
|-1,64
|Ford Otosan
|234,00
|237,50
|-1,47
|Karsan Otomotiv
|4,09
|4,15
|-1,45
|MLP Sağlık
|31,30
|31,72
|-1,32
|Arçelik
|43,14
|43,62
|-1,10
|Alarko GMYO
|26,88
|27,12
|-0,88
|Türk Traktör
|193,50
|195,00
|-0,77
|Vestel Beyaz Eşya
|7,39
|7,44
|-0,67
|Aksa Enerji
|9,07
|9,11
|-0,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,53
|6,56
|-0,43
|Erbosan
|126,40
|126,90
|-0,39
|Türkiye Sigorta
|5,08
|5,10
|-0,39
|Ereğli Demir Çelik
|23,00
|23,08
|-0,35
|Koza Altın
|122,50
|122,90
|-0,33
|Aksa
|25,50
|25,58
|-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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