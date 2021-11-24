Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 kazançla 1.812,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,63 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

Gün içinde 1.834,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.812,30 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 6,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,17 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.971,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 23’ü geriledi.

Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bulunduğunu belirterek, yarın ABD borsalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olacağını bildirdi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yurt dışında ise veri gündeminde Almanya’da büyümenin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.840 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.968.136.482 Türk Hava Yolları 3.353.964.475 Yapı ve Kredi Bankası 2.640.750.633 Akbank 2.539.119.353 Kardemir (D) 2.491.575.236 Şişe Cam 2.351.419.305 Petkim 2.341.239.979 Ereğli Demir Çelik 1.812.612.944 Tüpraş 1.675.599.153 SASA Polyester 1.548.155.705 ASELSAN 1.547.512.266 Koç Holding 1.296.604.322 İş Bankası (C) 1.064.027.249 Pegasus 1.012.137.550 Sabancı Holding 927.291.664 Koza Altın 819.613.367 Ford Otosan 789.141.582 Gübre Fabrikaları 649.672.774 Hektaş 606.182.819 Turkcell 599.388.968

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 104,90 95,40 9,96 SASA Polyester 38,44 34,96 9,95 Hektaş 10,72 9,75 9,95 Kartonsan 60,35 54,90 9,93 Türk İlaç Serum 10,80 9,84 9,76 ASELSAN 21,00 19,29 8,86 Ege Endüstri 1.700,00 1.599,80 6,26 İş Yatırım Menkul Değerler 20,24 19,14 5,75 Halkbank 4,94 4,68 5,56 Netaş Telekomünikasyon 19,78 18,75 5,49 Şok Marketler Ticaret 14,60 13,85 5,42 Akçansa 17,89 16,98 5,36 Sarkuysan 18,09 17,19 5,24 TAV Havalimanları 30,50 29,06 4,96 Gübre Fabrikaları 76,50 73,10 4,65 Global Yat. Holding 2,26 2,16 4,63 İş Finansal Kiralama 3,47 3,32 4,52 Deva Holding 29,08 27,90 4,23 Tümosan Motor ve Traktör 17,69 16,99 4,12 Gözde Girişim 8,86 8,52 3,99

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 159,90 168,90 -5,33 Doğan Holding 3,13 3,24 -3,40 Mavi Giyim 72,95 74,80 -2,47 Kordsa Teknik Tekstil 32,84 33,56 -2,15 Koza Madencilik 18,93 19,31 -1,97 İndeks Bilgisayar 7,21 7,33 -1,64 Ford Otosan 234,00 237,50 -1,47 Karsan Otomotiv 4,09 4,15 -1,45 MLP Sağlık 31,30 31,72 -1,32 Arçelik 43,14 43,62 -1,10 Alarko GMYO 26,88 27,12 -0,88 Türk Traktör 193,50 195,00 -0,77 Vestel Beyaz Eşya 7,39 7,44 -0,67 Aksa Enerji 9,07 9,11 -0,44 Biotrend Çevre ve Enerji 6,53 6,56 -0,43 Erbosan 126,40 126,90 -0,39 Türkiye Sigorta 5,08 5,10 -0,39 Ereğli Demir Çelik 23,00 23,08 -0,35 Koza Altın 122,50 122,90 -0,33 Aksa 25,50 25,58 -0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)