BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,81 ile "Serbest Fon"da gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en çok düşüş yüzde 1,52 ile "Endeks"te görüldü.