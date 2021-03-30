30 Mart piyasalarda gün sonu rakamları… Gün içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.400,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 453 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.395,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 6,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.431,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36’sı prim yaptı, 63’ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

ANALİST YORUM NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşması, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.684,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3201 lira, satışta 8,3535 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1727, sterlin/dolar paritesi 1,3721, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 gerileyerek 64,21 dolardan işlem görüyor.

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