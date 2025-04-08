Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,34 puan artarak 9.407,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.050,56, en yüksek 9.506,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.407,17 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 43,83 puan ve yüzde 0,43 kazançla 10.264,11 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 1,61 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından haftanın ilk işlem gününde sert satışlar görülmesi sonrasında endişelerin bir nebze azalmasıyla ilk başta görülen derin satış baskısı günün ilerleyen saatlerinde azaldı.

BORSALAR

Gün içinde yüzde 3,5 üzerinde değer kaybederek 9 bin seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi kayıplarını telafi ederek 9 bin 400 puanın üzerine çıktı.

Dünya borsalarındaki sert satış baskısında da azalma görüldü. Gün içinde Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 10'un üzerine çıkarken bu kayıplar daha sonra yüzde 2,5 seviyelerine geriledi.

New York borsası da güne yüzde 3,5'in üzerinde değer kaybıyla başlamasına karşın şu dakikalarda S&P 500 endeksinde yüzde 0,1 civarında yükseliş, Dow Jones endeksinde ve Nasdaq endeksinde yüzde 2 civarında değer kaybı görülüyor.

Asya tarafında da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 kayıpla, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 13,2 düşüşle kapandı.

75 bin doların altına gerileyen Bitcoin de daha sonra 78 bin dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt için de hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.