ARA
DOLAR
45,73
0,33%
DOLAR
EURO
52,99
-0,22%
EURO
ALTIN
6598,55
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Yeşil kart başvurularında kritik değişiklik: ABD yeni şart getirdi

Yeşil kart başvurularında kritik değişiklik: ABD yeni şart getirdi

ABD yönetimi, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı oturum izni sağlayan "yeşil kart" başvurularını artık kendi ülkelerinden yapmasını şart koştu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Yeşil kart başvurularında kritik değişiklik: ABD yeni şart getirdi

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

Söz konusu kararın "sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını" önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, bu sayede, kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesine sahip kişilerin ülkeye kısa süreliğine ve belirli bir amaçla geldiği kaydedilen açıklamada, "Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL