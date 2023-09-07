Borsa İstanbul’da gong 3,9 milyon talep gelen ebebek için çaldı

Türkiye’de 64 ilde 221 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek’in gong töreni Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ebebek Grup Üst Yöneticisi (CEO) Halil Erdoğmuş, ebebek yöneticileri, Ünlü Menkul Değerler yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, kurulduğu günden bu yana bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarını karşılayan ebebek'in yaygın mağaza ağı ve online satış kanalıyla geniş bir kitleye ulaşma başarısı gösterdiğini söyledi.

Ebebek'in mağazalaşma, online kanal ve diğer yatırımları için finansmanı sermaye piyasalarından sağlamayı tercih ettiğinin altını çizen Ergun, "Geleceğimiz olan çocuklarımız için, ebebek her daim ailelerin yanında yer almıştır. Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun.

Ebebek, toplam 1,8 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 3,8 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Şirketimizi çok hayırlı bir yola çıktıkları için bir kez daha tebrik ediyorum. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. ebebek’e borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

23 yıldır kurduğumuz duygusal bağ ile rekorlara imza attık

ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, gong töreninde yaptığı konuşmasında halka arzdan sağladıkları finansmanla sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini paylaştı. 23 yıldır devam eden başarılı büyüme, sektör deneyimi, güçlü marka değeri ve özenli müşteri hizmetleri ile sektördeki öncü konumlarını kanıtladıklarını ifade eden Erdoğmuş, "ebebek olarak halka açılmayla bu güçlü temeli daha da genişletmeyi, yeni pazarlara girişi hızlandırmayı ve yatırımcılarımıza uzun vadede ciddi bir değer katma potansiyelini hedeflemiştik. Yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşmış olmaktan çok mutluyuz. Ünlü Menkul konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzımıza toplam tahsisat tutarımızın 7,7 katı talep geldi. Halka arz büyüklüğümüz 1.860.000.000 TL oldu." dedi.

"Halka arzımıza toplamda 3 milyon 917 bin 194 başvuru yapıldı ve bunların 3 milyon 804 bin 835’ine dağıtım gerçekleşti. Yabancı kurumsal yatırımcılar da 465 milyon TL’lik satışla halka arzımızdan yüzde 25 oranında pay aldı." diyen Erdoğmuş, "Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle, ilk alışverişlerini yaptıkları andan itibaren aramızda özel bir güven bağının oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bağın bugün rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaşmış olması aramızdaki duygusal bağın aslında eşsiz bir yansıması. Hep birlikte yazdığımız bu başarı hikayesi, çok daha fazlasını müjdeliyor. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si bizim ortağımız yani her 20 kişiden biri. Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Başarı hikayemiz küresel arenada daha fazla duyulacak

Halka arzla birlikte, Türkiye’de yazdıkları başarı hikâyesinin küresel arenada daha fazla duyulmasını sağlamak için çok daha güçlü adımlar atacaklarının altını çizen Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 55’ini yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracağız. İngiltere'de online satış operasyonlarımıza zaten başlamış durumdayız ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası'nda hem de Ortadoğu'da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede ebebek'in daha geniş kitlelere ulaşmasını ve markamızın global ölçekte bilinirliğinin artmasını sağlayacağız ve yatırımcılarımıza uzun vadede ciddi bir değer katma potansiyeli sunacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 10'unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız.

Böylece enerji giderlerimizi önemli ölçüde düşürmüş ve dolayısıyla operasyonel verimliliğimizi daha da artırmış olacağız. Söz konusu fonun kalan yüzde 35'ini de net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip. Bu stratejimiz ile yatırımcılarımıza iş modelimizin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkında güven vermeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacaktır."

Erdoğmuş, ebebek olarak karlılık ve getiri potansiyeline büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Sağlam maliyet yönetimi, verimli operasyonlar ve güçlü satış performansı ile karlılık elde ediyoruz. Yatırımcılarımızın güvenini kazanmak ve değerli katkılarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Halka arz bizim için çok önemli bir adımdı ve bunu başarıyla sonlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu adım, bizi sadece daha büyük bir şirket yapmayacak, aynı zamanda yeni ortaklarımızla birlikte çok daha büyük başarılara imza atmamıza vesile olacak." ifadelerini kullandı.