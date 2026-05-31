Sinop'ta limanda hareketli saatler: 2 milyar liralık lüks yat yarıya kadar suya gömüldü

Sinop'ta liman mevkiinde hareketli saatler yaşanıyor. İskelenin arka kısmında demirli bulunan ve yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen yabancı bayraklı lüks yat, dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde başlayan su alma sorunu sonrası iskele kenarında yan yatan lüks teknede batma riski her geçen dakika arttı.
Olay anında içeride bulunan 6 mürettebatın güvenli şekilde karaya çıkarılmasının ardından, lüks yat iskelenin arka tarafında yarıya kadar suya gömülmüş duruma geldi.
Sinop'ta limanda demirli bulunan bir yat, su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yatta su tahliye çalışması gerçekleştirdi.