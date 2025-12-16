ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu?

Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu?

Arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek olan 2026 Ramazan Bayramı tatilinin tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre kesinleşti. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu?


Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu?

2026 Ramazan Bayramı takviminin netleşmesiyle birlikte, özellikle özel sektör çalışanları için tatil süresini uzatma imkanları da gündeme geldi. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, kısa bir planlama ile uzun bir dinlenme dönemi yaratıyor.

 

Ramazan Bayramı ne zaman?

2026 yılı için Ramazan Bayramı'nın tarihleri netleşmiş olup, milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil günleri aşağıdaki gibidir:

GünTarihDurum
Arife Günü19 Mart 2026 PerşembeÖğleden Sonrası Resmi Tatil
Bayramın 1. Günü20 Mart 2026 CumaResmi Tatil
Bayramın 2. Günü21 Mart 2026 CumartesiResmi Tatil
Bayramın 3. Günü22 Mart 2026 PazarResmi Tatil

Ramazan Bayramı tatilinin resmi süresi, Arife gününün öğleden sonrası ile birlikte toplamda 3,5 gün olacaktır.

2026 İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşmesi

Eğitim takvimindeki ikinci ara tatil, 2026 yılında Ramazan Bayramı ile çakışarak öğrencilere ve öğretmenlere uzun bir dinlenme dönemi sunmaktadır

 Birleşen Tatil Takvimi

Tatil AdıBaşlangıç TarihiBitiş TarihiSüre
İkinci Ara Tatil16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma5 Gün
Ramazan Bayramı20 Mart 2026 Cuma (1. Gün)22 Mart 2026 Pazar (3. Gün)3 Gün
Hafta Sonu21 Mart 2026 Cumartesi22 Mart 2026 Pazar 
