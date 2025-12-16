Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu?

2026 Ramazan Bayramı takviminin netleşmesiyle birlikte, özellikle özel sektör çalışanları için tatil süresini uzatma imkanları da gündeme geldi. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, kısa bir planlama ile uzun bir dinlenme dönemi yaratıyor.
Ramazan Bayramı ne zaman?
2026 yılı için Ramazan Bayramı'nın tarihleri netleşmiş olup, milyonlarca kişinin merakla beklediği tatil günleri aşağıdaki gibidir:
|Gün
|Tarih
|Durum
|Arife Günü
|19 Mart 2026 Perşembe
|Öğleden Sonrası Resmi Tatil
|Bayramın 1. Günü
|20 Mart 2026 Cuma
|Resmi Tatil
|Bayramın 2. Günü
|21 Mart 2026 Cumartesi
|Resmi Tatil
|Bayramın 3. Günü
|22 Mart 2026 Pazar
|Resmi Tatil
Ramazan Bayramı tatilinin resmi süresi, Arife gününün öğleden sonrası ile birlikte toplamda 3,5 gün olacaktır.
2026 İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Birleşmesi
Eğitim takvimindeki ikinci ara tatil, 2026 yılında Ramazan Bayramı ile çakışarak öğrencilere ve öğretmenlere uzun bir dinlenme dönemi sunmaktadır
Birleşen Tatil Takvimi
|Tatil Adı
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Süre
|İkinci Ara Tatil
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|5 Gün
|Ramazan Bayramı
|20 Mart 2026 Cuma (1. Gün)
|22 Mart 2026 Pazar (3. Gün)
|3 Gün
|Hafta Sonu
|21 Mart 2026 Cumartesi
|22 Mart 2026 Pazar