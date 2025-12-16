İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM İSG sonuçları sorgulama

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta, yani 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavının sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. .Sınava katılan tüm adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini ve başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmektedir.

İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavının sonuçları henüz açıklanmamış olup, sonuçların ilan edileceği tarih ÖSYM takviminde netleşmiştir.

İSG sınav sonuçları, resmi olarak 6 Ocak 2026 Salı tarihinde açıklanacak.

İSG Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, belirlenen tarihte aşağıdaki yöntemle öğrenebilirler:

Platform: ÖSYM'nin sonuç sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklanacak.

Gereken Bilgiler: Adayların T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.