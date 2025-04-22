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Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri kararı (21 Nisan)

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan karara ilişkin açıklama yapıldı.

21 Nisan 2025 | 19:47
Son Güncellenme: 21 Nisan 2025 | 20:44
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri kararı (21 Nisan)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MOBTL.E paylarında 22/04/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/05/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi. Açıklamada şu bilgiler de paylaşıldı: 

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 18/04/2025 tarihli kararıyla 30/05/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.
 

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Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü ödeme tarihi ve miktarı kesinleşti
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
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