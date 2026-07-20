ARA
DOLAR
47,17
0,03%
DOLAR
EURO
53,89
-0,15%
EURO
ALTIN
6034,36
-0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Faiz anketi sonuçlandı! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

AA Finans'ın temmuz ayına ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 37'de bırakmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Faiz anketi sonuçlandı! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

AA Finans tarafından, TCMB’nin 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin hazırlanan beklenti anketine 16 ekonomist katıldı.

Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da belli oldu

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

İlgili Haberler
TCMB anket sonucunu açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
TCMB anket sonucunu açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL