Faiz anketi sonuçlandı! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

AA Finans tarafından, TCMB’nin 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin hazırlanan beklenti anketine 16 ekonomist katıldı.

Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da belli oldu

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.