  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 14 Bin 905 hekimin atama yerleri belli oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'nın gerçekleştiğini duyurdu.


Son Güncellenme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'nın noter huzurunda gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kuraya bin 724'ü Uzman Tabip ve 13 bin 181'i Tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır.

Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor; sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

