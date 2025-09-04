ARA
KYK Yurt ücretleri ne kadar? Güncel fiyat bilgileri açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirileceğini belirtti.


Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin, üniversitelerine en yakın yurda yerleştirildiğini de ifade etti.

KYK yurt ücretleri güncel fiyat bilgileri

Yapılan açıklama ile birlikte yurt ücretlerinin güncel fiyat bilgileri açıklandı. Yeni dönemde yurt fiyatları, oda tipine göre şu şekilde belirlendi:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL

Geçtiğimiz yılın fiyatları

Birinci tip oda: 517,50 TL

İkinci tip oda: 607,50 TL

Üçüncü tip oda: 607,50 TL

Dördüncü tip oda: 720 TL

Beşinci tip oda: 765 TL

Altıncı tip oda: 855 TL

3 Yurtların özellikleri ve kapasitesi

Yurtların özellikleri ve kapasitesi

Yeni ve eski yurtlar arasındaki fiyat farkı, binaların fiziksel durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yurt odaları genellikle en az üç kişilik olarak tasarlanmıştır. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunan KYK yurtlarına başvurular için son tarih 6 Eylül olarak belirlenmiştir.
