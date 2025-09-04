KYK Yurt ücretleri ne kadar? Güncel fiyat bilgileri açıklandı

Yeni ve eski yurtlar arasındaki fiyat farkı, binaların fiziksel durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yurt odaları genellikle en az üç kişilik olarak tasarlanmıştır. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunan KYK yurtlarına başvurular için son tarih 6 Eylül olarak belirlenmiştir.