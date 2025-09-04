ARA
KPSS Lisans Sınavı için geri sayım başladı... Sınav hangi tarihte?




KPSS Lisans Sınavı için geri sayım başladı... Sınav hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınava girecek adaylar, sistem üzerinden sınav yerlerini sorgulayabiliyor.

 

1 KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM takvimine göre, 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı duyuruldu.

 

2 KPSS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sınav yeri, binası ve salonu bilgileri, giriş belgesinde yer almaktadır.

 

3 KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman?

KPSS alan bilgisi sınavları ne zaman?

Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. Birinci gün oturumu 13 Eylül, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
