KPSS Lisans Sınavı için geri sayım başladı... Sınav hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınava girecek adaylar, sistem üzerinden sınav yerlerini sorgulayabiliyor.
1 KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?
ÖSYM takvimine göre, 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı duyuruldu.
2 KPSS giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. Sınav yeri, binası ve salonu bilgileri, giriş belgesinde yer almaktadır.