Geri sayım başladı: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 yılında yapılacak 15 bin kişilik personel alımının iki aşamalı olacağını açıkladı. İlk etapta 7 bin 500, ikinci etapta ise yine 7 bin 500 personel göreve başlayacak.
Başvurular, e-Devlet ve Kariyer Kapısı platformları üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğü kadroları için ise Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla başvurularını yapabilecekler.