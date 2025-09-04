ARA
Geri sayım başladı: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için planladığı 20 bin personel alımının ilk etabını tamamladı. Şimdi ise kalan 15 bin personelin alım süreci kamuya girmek isteyen adaylar için büyük bir heyecan yaratıyor. Bakanlık, adalet teşkilatını güçlendirmeyi hedefleyen bu alımla zabıt kâtibi, infaz koruma memuru ve destek personeli gibi birçok farklı kadroda istihdam sağlayacak.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2026 yılında yapılacak 15 bin kişilik personel alımının iki aşamalı olacağını açıkladı. İlk etapta 7 bin 500, ikinci etapta ise yine 7 bin 500 personel göreve başlayacak.

 

Başvurular, e-Devlet ve Kariyer Kapısı platformları üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğü kadroları için ise Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla başvurularını yapabilecekler.

 

Alım yapılması beklenen başlıca kadrolar şunlardır:

İnfaz koruma memuru (İKM)

Zabıt kâtibi

Mübaşir

Şoför

Teknisyen

Psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli
