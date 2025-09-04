Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı'nın 2026-2027 akademik yılı duyurusu yayımlandı.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen burs programı için başvurular 4 Kasım'a kadar devam edecek.

Jean Monnet Burs Programı ile 2026-2027 akademik yılında yaklaşık 150 Türk vatandaşına toplam 7 milyon euro tahsis edilmek suretiyle AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisans üstü öğrenim görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlanması öngörülüyor.

Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar destekleniyor. Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabiliyor.

Program, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor.

Burstan bugüne kadar 3 binden fazla Türk vatandaşı faydalandı.

Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının ve Jean Monnet Burs Programı'nın internet sitelerinden erişilebiliyor.