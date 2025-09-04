Bir film ve bir diziyle patlayan marka: Giorgio Armani kimdir?

Ardından tasarımcı olarak Nino Cerruti'nin ekibine katıldı. 1970'lerin ortasında ortağı Sergio Galeotti'nin yardımıyla kendi markasını kurdu. Armani ve Galeotti, Temmuz 1975'te Giorgio Armani SpA'yı kurarak iş ortağı oldular. Şirketin erkek giyim üzerine olan ilk koleksiyonu aynı yıl piyasaya sürüldü. Armani bir yıl sonra ise büyük beğeni toplayan bir kadın koleksiyonu çıkardı.

KIYAFETLERİ DEVRİM NİTELİĞİNDEYDİ

Kıyafetleri o dönem için devrim niteliğindeydi. BBC bu konuda "Armani, kendisinden önceki daha sert stillerin sınırlamalarını ortadan kaldırarak erkeklerin kendilerini sofistike, kadınların ise iş yerinde daha güçlü hissetmelerini sağladı" yorumunu yapıyor.