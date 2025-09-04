Bir film ve bir diziyle patlayan marka: Giorgio Armani kimdir?

Giorgio Armani 11 Temmuz 1934'te İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza'da dünyaya geldi. Çocukluğu sancılı yıllarda geçti. II. Dünya Savaşı sırasında, Armani çocukken, şehrin büyük bölümleri bombardıman uçakları tarafından yerle bir edildi ve Armani’nin çocukluk evi de hasar gördü. 9 yaşındayken, bazı arkadaşlarıyla birlikte bir barut torbası buldu. Oynarken torba patladı. Armani ağır yanıklar aldı altı hafta boyunca hastanede kaldı. BBC'ye göre en yakın arkadaşı o patlamada hayatını kaybetti. Peki, bir moda imparatorluğu nasıl doğdu? İşte kısa öyküsü:
1 1956'DA TIP FAKÜLTESİNE BAŞLADI
1956 yılında tıp fakültesine başladı, ancak üç yıl sonra okulu bırakıp orduya katıldı. Askerlikten sonra Milano'daki La Rinascente adlı bir mağazada vitrin düzenleme görevlisi ve satın alma görevlisi olarak işe girdi.
2 40 YAŞINDA KENDİ MARKASINI KURDU
Ardından tasarımcı olarak Nino Cerruti'nin ekibine katıldı. 1970'lerin ortasında ortağı Sergio Galeotti'nin yardımıyla kendi markasını kurdu. Armani ve Galeotti, Temmuz 1975'te Giorgio Armani SpA'yı kurarak iş ortağı oldular. Şirketin erkek giyim üzerine olan ilk koleksiyonu aynı yıl piyasaya sürüldü. Armani bir yıl sonra ise büyük beğeni toplayan bir kadın koleksiyonu çıkardı.
KIYAFETLERİ DEVRİM NİTELİĞİNDEYDİ
Kıyafetleri o dönem için devrim niteliğindeydi. BBC bu konuda "Armani, kendisinden önceki daha sert stillerin sınırlamalarını ortadan kaldırarak erkeklerin kendilerini sofistike, kadınların ise iş yerinde daha güçlü hissetmelerini sağladı" yorumunu yapıyor.
3 ÖNCE BİR FİLM: AMERİKAN GIGOLO
Hollywood’un parıltısı, Milano’nun zarafetiyle birleştiğinde ise ortaya daha büyük bir şey çıktı. Giorgio Armani’nin hikâyesi tam da böyle oldu.
1980’lerin başında moda dünyası klasik çizgilerle sıkışıp kalmışken, bir film tüm dengeleri değiştirdi: American Gigolo. Richard Gere’in canlandırdığı Julian Kaye karakteri, Armani’nin nötr renklerle sadeleştirilmiş, yumuşak hatlı takımlarıyla beyazperdede boy gösterdi. Sert kalıpları yıkan bu rahat ama şık stil, sadece Hollywood’un değil, kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekti. Armani adı artık İtalya sınırlarını aşmış, Amerikan pop kültürünün bir parçası haline gelmişti.
The Rake, "1980'lerin ruhunu harekete geçirecek erkeklik kodlarını yeniden yazdı ve böylece filmi, sinema tarihinin giyim tarzı açısından en önemli filmlerinden biri haline getirdi" yorumunu yapıyor.
4 FİLMLE NASIL BULUŞTU?
Peki, Armani ve American Gigolo filmi nasıl buluştu? Culted.com bu işbirliğini şöyle anlatıyor: Gere ve Armani her ne kadar önceden belirlenmiş ortaklar gibi görünse de, Giorgio aslında filme John Travolta sayesinde dâhil olmuştu. Grease’in başarısının ardından Julian rolünü oynaması planlanan Travolta’nın menajeri, Armani’nin yıldızının parlamak üzere olduğunu sezerek yönetmen Paul Schrader’a Giorgio’yu önermişti. Travolta projeden çekilince, kıyafetler bu kez Gere için yeniden uyarlandı.
5 VE MIAMI VICE
Armani’nin imzasını geniş kitlelere taşıyan ikinci büyük sahne ise bir dizi oldu: Miami Vice. 1984’te başlayan dizide Don Johnson’ın canlandırdığı Dedektif Sonny Crockett, pastel renkli keten takımlar ve tişört kombinleriyle “cool” kelimesini yeniden tanımladı. Armani’nin şıklığı televizyon ekranlarından milyonlarca eve girerken, iş dünyasında da akım haline geldi.
KIRMIZI HALI ETKİSİ
Kısa süre sonra aralarında Michelle Pfeiffer, Jodie Foster ve John Travolta'nın da bulunduğu birçok Hollywood yıldızı kırmızı halıda Armani giymeye başlamıştı.
O yıllarda Armani giymek birçok iş insanı için bir başarı sembolü haline geldi. 1990'ların sonunda Armani, dünya çapında 200'den fazla mağazaya ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ciroya ulaşmıştı.
O zamandan beri aksesuar, parfüm, makyaj ve spor giyimin yanı sıra iç mekan tasarımı, emlak, restoran ve otel sektörlerine de yöneldi.