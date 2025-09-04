Euro Bölgesi’nde 13 aydır böylesi görülmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Temmuz ayı perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB genelinde satışlar aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, Euro Bölgesi’nde yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Yıllık bazda ise AB’de yüzde 2,4, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Beklentilerin altında kaldı

Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Euro Bölgesi satışlarının aylık yüzde 0,3 düşmesini ve yıllık yüzde 2,3 artmasını bekliyordu. Açıklanan veriler ise beklentilerin hafif altında kaldı.

Ülkeler bazında değişim

Temmuz’da perakende satışlarda en sert aylık düşüş yüzde 4 ile Hırvatistan’da, yüzde 2 ile Estonya’da ve yüzde 1,5 ile Almanya’da görüldü.

En yüksek artış ise yüzde 1,5 ile Litvanya’da kaydedildi. Yıllık bazda satışların en çok yükseldiği ülkeler yüzde 13,1 ile Kuzey Makedonya, yüzde 8,5 ile Kıbrıs ve yüzde 6,1 ile Portekiz oldu. En fazla düşüş ise Slovenya, Slovakya ve Finlandiya’da gerçekleşti.