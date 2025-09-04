İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyan moda tasarımcısı ve milyarder Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti. Armani, İtalyan stilinin ve zarafetinin arketipi olarak kabul ediliyor. Bir moda şirketi olarak başlayan Armani markası zamanla müzik, spor ve lüks otellere kadar genişledi. Giorgio Armani'nin net servet değeri Forbes'a göre 12.1 milyar dolar.

ARMANİ GRUP'TAN AÇIKLAMA

Armani Grup'tan yapılan açıklamada Armani'nin huzur içinde vefat ettiği belirtildi. Gruptan yapılan açıklamada Armani için “yorulmak bilmez bir itici güç” olarak tanımlandı.

Marka tarafından ailesi ve çalışanları adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu şirkette her zaman bir ailenin parçası olduğumuzu hissettik. Bugün, derin bir duyguyla, vizyon, tutku ve adanmışlıkla bu aileyi kuran ve büyüten kişinin ardında bıraktığı boşluğu hissediyoruz. Ancak tam da onun ruhuyla, Bay Armani’nin yanında her zaman çalışmış olan bizler ve aile üyeleri, onun inşa ettiği mirası korumaya ve şirketini hatırasına saygıyla, sorumlulukla ve sevgiyle ileriye taşımaya kararlıyız.”

Armani kariyerinde ilk kez Milano Erkek Moda Haftası’ndaki defilesinin sonunda (Haziran 2025) geleneksel selamını verememişti. O dönemde şirket, sağlık durumunu belirtmeden sadece “evinde iyileşme sürecinde” açıklaması yapmıştı.

Forbes, Armani'nin iş serüvenini şöyle özetliyor: