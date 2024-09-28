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Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (23-27 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,24 kayıpla tamamladı. Haftanın en çok yükselen, en çok değer kaybeden ve en değerli şirketleri şöyle...

28 Eylül 2024 | 11:31
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (23-27 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü.

 

 

 

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 11.425,56 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,92 düşüşle 9.312,38 puan, Sanayi Endeksi 2,48 azalışla 12.919,61 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,72 değer kaybıyla 12.729,62 puan oldu.

2 Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 5,84 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Ereğli Demir Çeliği yüzde 5,65 ile Akbank, yüzde 5,44 ile Türkiye İş Bankası (C) izledi.

3 En çok değer kaybı BİM'de

En çok değer kaybı BİM'de Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,63 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 11,56 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 10,75 ile Europen Endüstri olarak sıralandı.

4 En değerli şirketler

En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 516 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 474 milyar 720 milyon lirayla Koç Holding ve 403 milyar 305 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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