Bakan Mehmet Şimşek: "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonomi gündemine yönelik üç önemli gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesini yorumlayan Bakan Şimşek, "Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımlayan Fitch, Türkiye’nin kredi notunu "BB-" seviyesinde korurken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Ayrıca, bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesi beklendiği de kaydedilmişti.

"KKM'ye ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı"

Bakan Şimşek, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili iki tebliğin yürürlükten kaldırılmasını da değerlendirdi. Şimşek, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı"

Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (SAYI: 2013/15)’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, "kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlarda uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı almıştı.

"Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya devam ediyoruz"

Değerlendirmelerinin ardından Bakan Mehmet Şimşek, uygulanan programla Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti:

"Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."