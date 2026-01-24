Metalde toplu sözleşme imzalandı

Sosyal yardımlarda da Kurban Bayramı yardımı yüzde 75 oranında artırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artış uygulanacak. Sosyal yardımlarla birlikte ilk 6 ay için kümülatif artış oranı yüzde 31,15 artış sağlandı. Sözleşmenin ikinci 6 ayında enflasyon korumalı yüzde 13 artış gerçekleştirilecek. Bu artışla birlikte sözleşmenin birinci yılı sonunda ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dâhil edildiğinde yıllık toplam artış yüzde 47,81 oranına çıkmış oldu. Üçüncü altı ayda saat ücretleri, enflasyon oranına ek olarak 1,5 puan refah payı ile artırılacak. Dördüncü altı ayda ise ücret artışı enflasyon oranında uygulanacak. Türk Metal Sendikası, anlaşmanın metal işçileri için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi. Başta Tofaş Otomobil Fabrikası olmak üzere işçiler sözleşme zaferini şarkılarla kutladılar.