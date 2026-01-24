Vize muafiyeti turizmi canlandıracak: Pamukkale, Çinli turistleri bekliyor

Köseoğlu, Çinli misafirlerin kültür turizmine çok önem verdiğinin altını çizerek, "Bu da bizim iddialı olduğumuz bir turizm çeşidi. Biz Çinli turist anlamında bu gelişmeyi çok olumlu karşıladık ve sektörümüze ciddi bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Öncelikle uçak seferlerinin yeterli seviyeye gelmesi gerekiyor. Tarifeli seferlerin dışında zamanla charter seferler de düzenlenmeye başlanınca çok daha iyi rakamlara ulaşılacağına inanıyoruz. Hem turizmcilere hem de esnafa ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.