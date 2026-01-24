Atölyesi küçük, emeği büyük: 37 yıldır enstrüman üretiyor

Çınar, uzun yıllar iş dışında kalan vakitlerinde kendi atölyesinde bu hobisiyle ilgilendi. Emekliliğin ardından ise 5 metrekarelik atölyesinde bağlama ve cura yapımını sürdürmeye devam ediyor.
1 Bağlamayla küçük yaşlarda tanıştı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çınar, küçük yaşlarda dayısının çalmaya çalıştığı kırık bağlamayı yapmak istedi.
2 Tutkusunun peşinden gitti
Bağlama yapmak için mücadele veren Çınar, merak saldığı tutkusunun peşinden gitti. Usta olmak için destek istediği kişilerden de beklediği ilgiyi göremeyen Çınar, dayısının yardımıyla ilk bağlamasını 1988 yılında yaptı.
3 Yıllarca işten arta kalan zamanlarda hobisini sürdürdü
Farklı bir işte çalışan Çınar, yıllarca işten arda kalan zamanlarda kendi kurduğu atölyesinde hobisini sürdürdü.
4 5 metrekarelik atölyede bağlama ve cura üretimini sürdürüyor
Emekli olduktan sonra da tutkusundan vazgeçmeyen Çınar, kurduğu 5 metrekarelik atölyede bağlama ve cura üretimine devam ediyor.
Çınar, yaptığı uzun sap ve divan bağlama, üç telli ile dört telli curaları atölyesinde sergiliyor.
5 Tamamen el işçiliğiyle üretim yapıyor
Orhan Çınar, AA muhabirine, küçük bir atölyede tamamen el işçiliğiyle üretim yaptığını söyledi.
Çınar; çekiç, keser ve tokmakla oyarak sazı ortaya çıkardığını, sazın kapağını da dışarıdan alıp monte ettiğini de anlattı.
6 "Bu sanat olmazsa yaşayamam"
İşini çok sevdiğini belirten Orhan Çınar, "Bu benim için bir iş değil hobi. Bu işten vazgeçemem. Bu sanat olmazsa yaşayamam. Yanıma gelen gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum." ifadelerini de kullandı.
7 "Gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum"
Gençlerin de bu işi yapmasını istediğini kaydeden Çınar, "Yanıma gelen gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum. Onlara öğrenmelerini söylüyorum ama çocuklarda bir heves yok. Herhalde bizden sonra bu işleri yapacak kimse kalmayacak." açıklamasında bulundu.
8 "Bu ağaçların kokusunu almadan duramıyorum"
Bağlama yaparken dut, ardıç ve ceviz ağacı kullandığını belirten Çınar, "Yıllardır bu eserleri üretiyorum. Bu ağaçların kokusunu almadan duramıyorum. Atölyemdeki bağlamalar satmak için değil, hobi olarak ürettiklerim. İleride çocuklarıma kalır. Bağlamalara her gün dokunmadan duramıyorum." dedi.
9 "El emeğiyle yaptığı bağlamanın sesini duyunca gerçekten çok beğendim"
Çınar'dan bağlama satın alan ilçe sakini Zekeriya Şahin ise 15 yıldır amatör olarak bağlama çaldığını söyledi.
Seydikemer'in mahallelerinde dolaşırken Orhan Çınar ile tanıştığını ifade eden Şahin, "Orhan amcanın bağlama yaptığını görünce iki bağlamam olmasına rağmen bir tane de onun yaptığından aldım. El emeğiyle yaptığı bağlamanın sesini duyunca gerçekten çok beğendim." dedi.