  Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Vadeleri dolan hesaplara ilişkin tebliğler yürürlükten kaldırıldı

Merkez Bankası’ndan KKM kararı: Vadeleri dolan hesaplara ilişkin tebliğler yürürlükten kaldırıldı

Merkez Bankası, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Son Güncellenme:
Merkez Bankası’ndan KKM kararı: Vadeleri dolan hesaplara ilişkin tebliğler yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.

TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için söz konusu uygulama devam ediyor.

0
