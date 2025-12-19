Pergamon Status Dış Ticaret’te nakit kâr payı tarihi netleşti

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 27 Mart 2025 tarihli olağan genel kurulda görüşüldüğü ve kâr payı dağıtımının onaylandığı belirtildi.

Buna göre, 1 TL nominal değerli pay için brüt 1,7127377 TL, net 1,4558270 TL nakit kâr payı ödenmesine karar verildi. Nakit kâr payı hak kullanım tarihinin 24 Aralık 2025, ödeme tarihinin ise 23 Aralık 2025 olarak belirlendiği ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

27.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2024 yılı karının dağıtılması yönünde yönetim kurulumuza verilen yetkiye istinaden, 2024 yılına ait kar payının 22/12/2025 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.