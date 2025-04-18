ARA
DOLAR
38,18
0,41%
DOLAR
EURO
43,63
0,90%
EURO
GRAM ALTIN
4067,78
-0,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
9342,95
-0,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var

Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan pazartesi...

18 Nisan 2025 | 17:21
Son Güncellenme: 18 Nisan 2025 | 17:29
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var

Borsa İstanbul'da pazartesi günü 4 şirket temettü dağıtacak. Şirketlerin hisse fiyatında temettü nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

 

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

2 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA)

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Şirket pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

3 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV)

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Şirket pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

4 KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR) Şirket pay başına brüt 14 TL, net 11,90 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4067,78 -0,01%
  • ALTIN ONS 3314,14 -1,04%
  • BIST 100 9342,95 -0,56%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,385 0,353%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38417 -0,12879%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,11 0,3302%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,1766 0,4097%
  • EURO/DOLAR 1,1392 0,2323%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6304 0,9008%
  • STERLIN/DOLAR 1,32651 0,17823%
Borsa Haberleri
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL