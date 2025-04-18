Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var

Borsa İstanbul'da pazartesi günü 4 şirket temettü dağıtacak. Şirketlerin hisse fiyatında temettü nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

2 ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (ENJSA) Şirket pay başına brüt 2,87 TL, net 2,4395 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.

3 KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. (KTLEV) Şirket pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Nisan, ödeme tarihi 24 Nisan.