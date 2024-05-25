Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket

Bu hafta çok sayıda borsa şirketi temettü dağıtacak. Bugün (25 Mayıs) itibarıyla 27 Mayıs-31 Mayıs haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 12 şirket var. Ancak hafta içindeki genel kurullarla beraber (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,, Ege Endüstri, Alarko Holding gibi) bu hafta temettü dağıtacak şirket sayısı artabilir. İşte şu an itibarıyla bu hafta temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 12 şirket: