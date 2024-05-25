Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket

Bu hafta çok sayıda borsa şirketi temettü dağıtacak. Bugün (25 Mayıs) itibarıyla 27 Mayıs-31 Mayıs haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 12 şirket var. Ancak hafta içindeki genel kurullarla beraber (Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,, Ege Endüstri, Alarko Holding gibi) bu hafta temettü dağıtacak şirket sayısı artabilir. İşte şu an itibarıyla bu hafta temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 12 şirket:
1 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)
Pay başına brüt 7,8626000 TL, net 7,0763400 TL kar payı ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024.
2 MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
2023 yılı karından pay başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL kar payı ödemesi yapılacak. Kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2024.
3 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
Pay başına brüt 2,3500000 TL, net 2,1150000 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2024 olacak.
4 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
Pay başına brüt 2,8743358 TL, net 2,5869022 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2024 olacak.
5 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)
Anadolu Isuzu, pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,7857142 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.
6 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
Pay başına net 0,7000000 TL 2. taksit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihi ise 31 Mayıs.
7 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN)
Pay başına brüt 1,0666666 TL, net 0,9599999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs, ödeme tarihi ise 31 Mayıs
8 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA)
Pay başına brüt 3,9456105 TL, net 3,5510494 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi 3 Haziran.
9 BÜYÜK ŞEFLER (BIGCH)
Pay başına brüt 0,6378504 TL, net 0,5740653 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.
10 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
Pay başına brüt 0,1666666 TL, net 0,1499999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs, ödeme tarihi ise 4 Haziran.
11 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi 4 Haziran.
12 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)
Pay başına brüt 0,7181998 TL, net 0,6463798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 4 Haziran.