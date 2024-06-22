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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket (24-28 Haziran)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla bu hafta (24-28 Haziran) temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket var. Hafta içi yapılacak genel kurullarla beraber sayının artması bekleniyor.

22 Haziran 2024 | 10:38
Son Güncellenme: 22 Haziran 2024 | 10:56
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket (24-28 Haziran)

Borsa İstanbul'da 24-28 Haziran haftasında temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket bulunuyor. Hafta içi düzenlenecek genel kurullarla beraber (AYEN, ESCAR gibi) şirket sayısı artabilir. İşte bugün itibarıyla temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 6 şirket:

1 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER) Pay başına brüt 0,1250000 TL, net 0,1125000 TL 1. taksit temettü ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran. Şirket 4 taksit halinde toplam 0,5000000 TL temettü dağıtacak.

2 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN) Pay başına brüt 2,2400000 TL, net 2,0160000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran.

3 DEVA HOLDİNG A.Ş. (DEVA)

DEVA HOLDİNG A.Ş. (DEVA) Pay başına brüt 0,2500000 TL, net 0,2250000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.

4 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO) Şirket iki taksit halinde toplamda brüt 6,7917338 TL, net 6,1125604 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 3,0562802 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran.

5 KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (KLSER)

KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. (KLSER) Pay başına brüt 0,1942582 TL, net 0,1748323 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.

6 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU) Pay başına brüt 0,5274905 TL, net 0,4747414 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
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