Türkiye'den en çok battaniye alan 3 ülke

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, tekstil sektöründe moda ve marka eksenli, katma değeri yüksek ürünler üretiyor.

Sektörde ev tekstili ürünleri de öne çıkarken, havaların soğumasıyla birlikte battaniyelere yönelik talep hem iç hem de dış pazarda artıyor.

Türkiye, bu üründeki ihracatıyla dikkati çekerken, dış ticaret fazlası da elde ediyor.

- 7 ayda 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ihracatı gerçekleştirdi. Bu ürünlerdeki ithalat ise 29,4 milyon dolar oldu. Böylece, söz konusu üründe 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Türkiye, bu yılın 7 ayında da battaniye ihracatından 21,6 milyon dolarlık gelir elde ederken, dış alım için 5,3 milyon dolar harcadı. Bu dönemde Türkiye, 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

- Mısır da Türk battaniyelerine ilgi gösteriyor

Türkiye'nin 5 yıldaki ihracatında Almanya 39,4 milyon dolarla öne çıktı. Almanya'nın ardından en fazla dış satım Mısır, Irak, Hollanda ve ABD'ye yapıldı.

Ocak-temmuz döneminde de en fazla ihracat yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 7 ayda 2,8 milyon dolarlık battaniye ve seyahat battaniyeleri satıldı. Almanya'yı 2,6 milyon dolarla ABD ve 1,9 milyon dolarla Mısır takip etti.

- Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ticareti şöyle:

YILLAR İhracat (dolar) İthalat(dolar)

2020 48.246.586 4.102.260

2021 61.590.569 3.752.333

2022 69.403.284 3.578.022

2023 58.228.115 7.406.139

2024 48.326.415 10.567.793

TOPLAM 285.795.009 29.406.547

