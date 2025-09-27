ARA
  "Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı"

"Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.


"Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.

