44 yıl önce hayırsever bağışıyla kurulan şirket bugün neler yapıyor?

Nikel kadmiyum pilden bugün şarj edilebilir silindirik lityum iyon pile kadar geniş bir alanda hücre üretimini başardıklarını anlatan Özdemir, bu alanda ithalatçı bir ülkeden ihraç eden bir ülke haline geldiklerini belirtti.

Özdemir, firma daha birçok planlarının olduğunu aktararak, Uzak Doğu dışında Avrupa ve Türkiye'de pil üretilebildiğini herkese gösterdiklerini sözlerine ekledi.