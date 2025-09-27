Bodrum'da turizm hareketliliği sonbaharda da sürüyor

Kentte tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, sonbaharın yazdan kalma sakin günlerinde hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Tatilciler ilçenin simgesi Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı, Konacık Pedasa Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi alanı gezerek tatillerine ayrı bir renk katıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, ilçede canlılığın festivaller, yarışmalar ve etkinliklerle sürdüğünü, otellerde ekim ayında da yoğunluk beklediklerini söyledi.

İlçede Bot Şov, Bodrum Cup, Bodrum Film Festivali ve Yarı Maraton gibi büyük organizasyonların planlandığını anlatan Dengiz, kış döneminde de benzer etkinliklerin sürmesi halinde turizmin daha uzun vadeye yayılabileceğini belirtti.

Otellerdeki doluluk oranına dikkati çeken Dengiz, "Şu anda doluluk oranı yüzde 80-85 seviyesinde. 5 Kasım'a kadar turizm hareketliliğinin süreceğini öngörüyoruz. Bodrum'da 15 Eylül-15 Ekim dönemi 'sarı yaz' olarak adlandırılır. Bu dönemde festivaller, yarışmalar ve organizasyonlar Bodrum'a ilgiyi artırıyor. İlçede ulusal ve uluslararası yarışmalar, etkinlikler devam edecek." diye konuştu.

Turist profiline de vurgu yapan Dengiz, "İngiltere başta olmak üzere Polonya, Rusya ve Almanya'dan gelen turistlerin ilgisi sürüyor. İngiltere'den gelenlerin en sevdiği aylar eylül ve ekim. Daha sakin ve uygun fiyatlı bu dönemi tercih ediyorlar." dedi.

Dengiz, Londra'dan Bodrum'a kış sezonunda da direkt uçuşların devam edeceğini bildirerek, bu durumun turizmin canlı kalmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

- Bodrum'daki önemli organizasyonlar

İlçede bu yıl 16 Temmuz-9 Eylül'de 22'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Birçok ülkeden sanatçıların katıldığı festivali çok sayıda sanatsever takip etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası MotoFest, 12-14 Eylül'de Gümbet Dolgu Alanı'nda yapıldı. Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen motosiklet tutkunları festivalde eğlenceli dakikalar yaşadı. Binlerce motosikletten oluşan konvoyun şehir turu yapması da beğeni topladı.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları da Bodrum ilçesinde yapıldı. Kentte 18-21 Eylül'de düzenlenen yarışlara 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Çok sayıda kişi yarışları ilgiyle takip etti.

Uluslararası Bodrum Balık Festivali ise 28-29 Eylül'de düzenlenecek. Deniz ürünleri tadımları, balıkçılık kültürünü tanıtan stantlar, müzik ve dans gösterileri bölgenin gastronomi turizmine katkı sunacak.

Bodrum Yarı Maraton etkinliği 3-5 Ekim'de yapılacak. Spor turizmini destekleyen uluslararası koşu etkinliği, Bodrum merkez ve sahil hattında gerçekleşecek. Profesyonel atletlerin yanı sıra amatör koşucuların da katılımı bekleniyor.

Bodrum Uluslararası Film Festivali 3-8 Ekim'de organize edilecek. Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda eş zamanlı film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler yapılacak.

Kentte 15-19 Ekim'de bu yıl birincisi düzenlenecek Bodrum Bot Şov'da denizcilik sektörünün önde gelen firmaları yerlerini alacak. Etkinliğe, 200'den fazla tekne, 500'den fazla markanın katılım sağlaması bekleniyor.

Yatçılığın en prestijli organizasyonlarından biri olan Bodrum Cup Yelken Yarışları 16-21 Ekim'de yapılacak. Bodrum, Gökova ve çevre koylarda yarışların yanı sıra konserler ve sahil etkinlikleriyle bir şenlik havası yaşanacak.Çok sayıda yerli ve yabancı denizciyi buluşturan organizasyon "sarı yazın" zirvesi sayılıyor.

Bodrum Sanat Günleri 5-10 Kasım'da kapılarını açacak. Resim, heykel ve fotoğraf sergileri, atölyeler ve sanatçı buluşmalarıyla kültür turizmi canlı tutulacak.

Kasım ortasında da Karaada'da doğa yürüyüşleri yoga atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca, sağlık turizmi odaklı etkinlikler kapsamında Yerel Lezzet Günleri, Bodrum mutfağının öne çıkan yemeklerinin tanıtılacağı gastronomi festivali de Bodrum'daki hareketliliğe katkı sağlayacak.