ABD'nin gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürürken, fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki etkileri politika yapıcıların işini zorlaştırıyor.

Tarife gündemine ilişkin haber akışı devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

Buna göre, tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, güçlü tüketici harcamaları ve yatırımların etkisiyle yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 20 Eylül ile biten haftada 218 bine düşerek beklentilerin altında kaldı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin Fed'in atacağı adımlarda etkili olması bekleniyor. Fed kararlarında temel gösterge olarak enflasyon ve istihdam verilerini dikkate alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda istihdamdaki düşüşü işaret eden verilerin etkisiyle bir süredir güç kazanan Fed'in faiz indirim beklentileri geçen hafta gelen güçlü büyüme verilerinin ardından zayıfladı. Bankanın ekim ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yüzde 89 ihtimalle fiyatlanırken, aralık toplantısında bankanın faiz indirim ihtimalleri açıklanan verilerinin ardından yüzde 63'e geriledi.

"Fiyat seviyesindeki bu tek seferlik artış muhtemelen birkaç çeyreğe yayılacak"



Fed Başkanı Powell, geçen hafta yaptığı konuşmada tarife kaynaklı enflasyon etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağını belirterek, "Fiyat seviyesindeki bu tek seferlik artış muhtemelen birkaç çeyreğe yayılacak ve bu dönemde biraz daha yüksek bir enflasyon olarak kendini gösterecektir." dedi.

Fiyatlardaki bu tek seferlik artışın bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlayacaklarını ifade eden Powell, "Hala orta derecede kısıtlayıcı olarak gördüğüm bu politika duruşu, olası ekonomik gelişmelere yanıt vermek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." dedi.

Geçen hafta Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Bazı üyeler iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savunurken, bazı üyeler ise özellikle enflasyon konusunda temkinli olunmasının gerektiğini dile getirdi.

New York borsası negatif seyretti



New York borsasında geçen hafta satıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

ABD tahvil piyasalarında ise geçen hafta satıcılı seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 4,19 seviyesinde tamamladı.

Emtia tarafında ise altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 791,10 dolara çıkarak en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın haftayı yüzde 2 artışla 3 bin 760 dolarda tamamladı. Gümüşün ons fiyatı da haftayı yüzde 6,9 yükselişle 46,1 dolarda kapatırken, Brent petrolün varili ise yüzde 3,9 primle 68,7 dolarda haftayı tamamladı.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,5 yükselişle 98,2 seviyesinden kapandı.

29 Eylül ile başlayacak haftada pazartesi bekleyen konut satışları, salı New York Fed tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı, çarşamba ADP özel sektör istihdamı ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksleri (PMI), perşembe dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.