CCIIST, Türkiye’deki 140. yılını kutladı

1885’te İstanbul’da kurulan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCIIST), 140. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği medya buluşmasında Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinin yeni dönem vizyonunu paylaştı. Toplantıya İtalya’nın İstanbul Konsolosu Roberta Costanzo, iş dünyasının temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Kaslowski: “140. Yıl, Güvene Dayalı Bir Geleceğin İnşasıdır”

CCIIST Yönetim Kurulu Başkanı Stefano Kaslowski, iki ülke ilişkilerinin sadece geçmiş başarıları değil, geleceğin fırsatlarını da şekillendirdiğini belirtti:

“Türkiye ve İtalya, savunmadan enerjiye, otomotivden gıdaya uzanan çok yönlü bir başarı hikâyesi yazıyor. Amacımız, bu mirası yenilikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak.”

Kaslowski, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, inovasyon ve yetenek gelişiminin yeni dönemin odağında olduğunu, “food diplomacy” yaklaşımıyla tarım ve gıda iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

40 Milyar Dolar Hedefine Doğru

CCIIST verilerine göre Türkiye–İtalya ticaret hacmi 2024’te 33 milyar dolar oldu. 2025’in ilk sekiz ayında 27,6 milyar dolar olarak kaydedilen hacmin, yıl sonunda 35 milyar doları aşması bekleniyor. İtalya, Türkiye’nin AB içindeki ikinci büyük ticaret ortağı olurken; Türkiye, İtalya’nın ihracatında %2,8 payla 10. sırada yer alıyor.

Son dönemde Roma’da düzenlenen zirve ve devam eden üst düzey temaslar, enerji, savunma ve ticaret alanlarında iş birliğine ivme kazandırdı. Bu güçlü siyasi diyalog, Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını daha somut ve sonuç odaklı bir zemine taşıyor.

Tamamlayıcı Güçlerden Ortak Rekabet Üstünlüğüne

Kaslowski, iki ülkenin tamamlayıcı yönlerinin sinerji yarattığını belirtti:

“İtalya’nın tasarım ve marka yaratma gücü ile Türkiye’nin üretim kabiliyeti birleştiğinde, Akdeniz ekonomisi için güçlü bir rekabet avantajı doğuyor.”

Bu iş birliğinin somut örneklerinden biri, savunma sanayisinde Baykar’ın İtalya’daki teknoloji ortaklıkları. Türk mühendislik gücüyle İtalyan endüstriyel mükemmeliyetini buluşturan bu yatırımlar, iki ülke arasında yüksek teknoloji ve Ar-Ge temelli bir ortaklık modeli oluşturuyor.

Gatti Comini ve Gümüşlüoğlu’ndan Ortak Mesaj: “Birlikte Değer Üretiyoruz”

Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, Türkiye–İtalya ilişkilerinin artık ticaretin ötesine geçtiğini belirtti:

“Enerji, mobilite ve imalat alanlarında teknoloji transferi ve ortak değer zincirleriyle derinleşen bir iş birliği yürütüyoruz.”

Ferrero Türkiye Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise iki ülkenin yaratıcılık, aile ve misafirperverlik gibi ortak değerlerle birbirini tamamladığını söyledi:

“CCIIST’in 140 yıllık güven köprüsü sayesinde ticaretin ötesinde, inovasyon ve sürdürülebilirlikte yeni değer yaratıyoruz.”

CCIIST, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, yeşil ve dijital dönüşümün hızlanması gibi alanlarda kamu–özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi sürdürecek. Kaslowski, kapanışta şu mesajı verdi:

“140 yıl önce başlayan bu yolculuk, Türkiye ve İtalya’nın ortak geleceğine duyduğumuz güvenin en somut göstergesidir.”

