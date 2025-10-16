Bulutistan'dan İngiltere ve Özbekistan'da yatırım

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerli ve milli bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan, İngiltere’de kurduğu altyapısıyla Avrupa pazarında daha güçlü konum elde ederken, Özbekistan ofisiyle Orta Asya’daki dijital dönüşüm yatırımlarına doğrudan katkı sunacak. Avrupa, Türki Cumhuriyetleri ve Orta Asya’da hizmet vermeye devam eden, Frankfurt ve Azerbaycan’daki şirket kurulumlarına ek Özbekistan’da şirket açılımından kısa bir süre sonra ofisini de açarak fiziksel olarak bölgede yer almaya başlayan Bulutistan, bölgelerdeki müşterilerine yüksek güvenlikli, ölçeklenebilir ve regülasyonlara uyumlu bulut çözümleri sunacak.

Bir alt yapı ve platform şirketi olarak konumlanan, çoklu ve hibrit yönetilen bulut hizmetlerini uçtan uca sunan Bulutistan olarak global büyüme stratejimizi hız kesmeden sürdürüyoruz diyen Bulutistan’ın CEO’su Tevfik Kor, unicorn olma yolunda hızla ilerlerken, hedeflerinin coğrafi çeşitlilik olduğunu belirtti.



“Oyunu farklı oynuyor, verinin egemenliği için farklı coğrafyalarda fiziksel olarak da yer alıyoruz”

Tevfik Kor “Global bulut pazarının 2025 yılında yaklaşık 750 milyar dolar olacağının öngörülüyor. Büyük bir pazar var ve bugün dünyanın egemen stratejisi, verinin egemenliğini yönetildiği bulut dünyası. Bunu yönetebilmek için birden fazla coğrafyada olmak, ‘çoklu bulut’ oyununu oynayabilmek gerekiyor. Biz de Türkiye’nin öncü yerli ve milli bulut sağlayıcısı olarak ‘hibrit bulut’, ‘çoklu bulut’ ve ‘yapay zekâ’ stratejimizi buna göre planlıyoruz. Elimizi taşın altına koyup, verinin egemenliği için hem fiziksel olarak hem farklı coğrafyalarda yer almak için hem de bulutta kapasite yatırımı yapıyoruz. Özbekistan ofisimizi açarak bölgede fiziksel olarak da yer almamız ve İngiltere’ye yaptığımız alt yapı yatırımı da bu yaklaşımımızın en yeni göstergesi. Ciromuzun içindeki Türkiye dışı coğrafyaların payı her yıl yüzde 100 artıyor ve bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Turcorn ve TOBB Türkiye 100 listelerinde yer alan, Deloitte Fast 50'ye 2 kere üst üste giren, verinin egemenliği, hibrit bulut ve çoklu bulut ana gündemi ile ilerleyen Bulutistan’ın hedeflediği bölgeler arasında Kazakistan ve Arap Yarımadası yer alıyor.